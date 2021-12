¿En qué consiste la certificación SafetyNet en teléfonos móviles?

Los smartphones cuentan actualmente con una gran cantidad de medidas para su buen funcionamiento y para asegurar la seguridad del sistema. Para ello, los teléfonos Android cuentan con SafetyNet, un sistema de protección integrado en este sistema operativo que solo saldrá a la luz en el momento en que ocurra algún problema con el móvil y algunas aplicaciones dejen de funcionar.

El método que utiliza SafetyNet para diagnosticar un fallo de compatibilidad en un dispositivo es realizar un test de seguridad para comprobar si la conexión con los servidores, la aplicación desde la que se realiza la conexión y el dispositivo son originales y no han sufrido modificaciones. En otras palabras, lo que hace SafetyNet es verificar que la integridad tanto del software como del hardware del dispositivo no se haya visto comprometida y se mantenga en las mismas condiciones que cuando superó el test de compatibilidad, es decir, la certificación CTS.

La forma más sencilla de saber esta información y descubrir si tu móvil pasa SafetyNet consiste en descargarse desde Google Play alguna aplicación que realice la comprobación en cuestión, como por ejemplo “SafetyNet Test”. Utilizando esta aplicación, podremos llevar a cabo el test de integridad de nuestro dispositivo. Sin embargo, solo nos indicará si ha pasado el test o no, ya que en el caso de no pasarlo no nos suele informar del motivo por el que no lo ha hecho.

Este test de seguridad permite detectar conexiones y aplicaciones que no son genuinas, así como dispositivos. Esta herramienta es utilizada por los desarrolladores tecnológicos para comprobar la seguridad general del sistema, basándose en ello para decidir en qué dispositivos funcionará su aplicación y qué niveles del test han de pasar los dispositivos para que esto ocurra. Un ejemplo de aplicación que no funciona si tu móvil no pasa el SafetyNet son todo tipo de aplicaciones bancarias, como Google Pay.

