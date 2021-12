No todo el mundo tiene acceso a tarifas de datos ilimitadas, por lo que racionarse los GBs que consumimos durante todo el mes, puede llegar a ser una tediosa tarea. Lo cierto es que hay muchas aplicaciones que suponen un gasto de datos tremendo, así como hay muchas otras que lo hacen en segundo plano. En este artículo veremos cuáles son las aplicaciones de nuestro smartphone qué más datos consumen, y alguna posible solución o utilidad a las mismas, para llegar a final de mes con la mayoría de datos posibles.

Facebook

Se trata del rey de reyes cuando hablamos de consumo de datos en nuestro móvil. La red social tiene en su feed gran cantidad de información, vídeos, fotografías, y casi siempre en alta resolución. Es por ello que hace un gran uso de los datos cuando entras a ella. Pero también cuando estás fuera, porque sigue trabajando para ofrecerte notificaciones, actualizarse… Y puede suponer un problema.

Por ello, una muy buena solución es desinstalar la aplicación nativa de Facebook e instalar Facebook Lite. Se trata de una aplicación que pesa menos y tiene una interfaz más liviana, así como mejora mucho la carga de vídeos, fotografías, restringiéndolos para que tengas una mejor autonomía de datos móviles.

Qué apps consumen más datos | Tecnoexplora

Instagram

¿Es algo obvio, no? Fotos, y fotos y más fotos. Aunque no consume tantos datos en segundo plano, sí que lo hace al abrirla, pues tiene una gran cantidad de fotografías, vídeos, reels, GIFs…

Netflix

Si quieres disfrutar de algún capítulo en tu tiempo libre con datos, ten mucho cuidado, porque el contenido en streaming de Netflix suele pesar entre 250MB y 3GB aproximadamente. Así que si tienes pensado salir de casa y ver una película o una serie, descárgala antes, porque es la opción más viable para evitar pérdidas de datos masivas.

Spotify

Puede parecer que escuchar música es una actividad tan simple que no consume nada de datos. La realidad es que es una de las aplicaciones que más consumo tienen. Las canciones también tienen su peso, especialmente si tienen la máxima calidad en Spotify, y al descargarlas y reproducirlas al mismo tiempo, consumirá datos. Con el plan Premium es conveniente descargar las playlist antes de salir de casa, o bien desde los ajustes de la propia aplicación, bajar la calidad de reproducción de la música.

Restringir datos en segundo plano

Una opción a valorar es restringir el uso de estas aplicaciones en segundo plano, como también puede ser WhatsApp, o algunas de las que ya hemos visto. Para ello, tendremos que ir al menú de Ajustes de nuestro móvil, ir al apartado de Aplicaciones, y una vez allí, seleccionar la aplicamos que creamos que consume datos, o alguna de la lista que te hemos proporcionado, y una vez la abras, verás una opción que dirá Detalles de uso de datos, o algo similar, depende del móvil. Desmarcaremos la casilla que dice Usar datos en segundo plano. Eso nos dará un plus de datos que no consumirá en segundo plano cuando no la estemos utilizando.