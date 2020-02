A pesar de que no se está celebrando el Mobile World Congress, son muchos los fabricantes que están lanzando esta semana nuevos móviles. Uno de los más activos en los últimos días está siendo sin duda LG, que a la espera de su esperado nuevo móvil de gama alta, ha presentado varios teléfonos para la gama media y de entrada. El de hoy es un nuevo teléfono que para estar hablando de LG tiene un precio bastante ajustado, y unas características interesantes, aunque no podemos esperar una ficha técnica de primer nivel, ni mucho menos. Uno de esos móviles que seguramente se convierta en uno de los más vendidos en los catálogos de los operadores.

Características del LG Q51

Estamos ante uno de esos móviles que suelen cosechar buenas ventas porque ofrecen un buen equilibrio entre prestaciones y precio, porque aunque este último pueda parecer elevado, cuando hablamos de un teléfono LG normalmente lo hacemos sobre un teléfono con unos acabados que podemos considerar Premium en las categorías más asequibles. Este teléfono llega con una gran pantalla de 6.5 pulgadas, que en su contra tiene que solo cuenta con resolución Full HD+.

Respecto del procesador tiene un clásico de la gama media, como es el Helio P22 que funciona a una velocidad de 2GHz. La memoria RAM es de 3GB, mientras que el almacenamiento interno es de 32GB ampliable mediante tarjetas microSD. Uno de los atractivos es la cámara de fotos triple. Esta nos ofrece tres sensores de 13 megapíxeles, 5 megapíxeles gran angular y 2 megapíxeles, siendo este último ideal para hacer retratos. Delante la cámara es de 13 megapíxeles. Respecto de la conectividad nos ofrece 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.2 GPS + GLONASS, y un conector USB Tipo C. Hay dos aspectos a destacar en este teléfono, uno es la certificación de grado militar MIL-STD. 810G, que hace de esta tableta un dispositivo resistente a los golpes y temperaturas extremas.

Además cuenta con conectividad NFC, esto quiere decir que podemos hacer pagos móviles con este teléfono en miles de establecimiento. La batería tiene una buena capacidad, de 4000mAh, por lo que puede permanecer encendido entre uno y dos días perfectamente con una sola carga. Además cuenta con Android 10, la última versión del sistema operativo. Su precio aunque es elevado si lo comparamos con otros móviles de fabricantes chinos, por ejemplo, es barato para tratarse de un móvil de LG. Este es de unos 240 euros al cambio. Un móvil que cuenta con un diseño que nos recuerda a los de los últimos topes de gama de este fabricante, con una cámara triple dispuesta horizontalmente en la parte trasera del teléfono. No se sabe nada de cuándo llegará a España, pero no sería de extrañar que llegara pronto. Eso sí, hay que ser cautos porque su predecesor no llegó oficialmente a nuestro país en su momento.