Estas dos últimas semanas han sido las más intensas que se recuerdan alrededor de la feria de telefonía móvil más importante del mundo. La sangría de fabricantes y expositores que han cancelado su asistencia a la feria por el temor a un contagio masivo del coronavirus ha llevado al MWC a un limbo en el que no está claro si se terminará celebrando en sus fechas iniciales, entre el 24 y 27 de febrero. Desde las 14:00 horas se ha mantenido reunido el GSMA, la patronal de los operadores de telecomunicaciones a nivel mundial que es la que organiza el evento.

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.

In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8