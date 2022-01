Ya puedes volver a jugar a Fortnite en tu iPhone, aunque tiene truco

No cabe duda de que Fortnite es uno de los juegos más populares del planeta, y que todo lo que tiene que ver con este título tiene una gran repercusión. Algo de lo que nos dimos cuenta al saber que este juego dejaría de estar disponible en iOS, por tanto, para los iPhone, después de las tensiones entre Epic Games, creadora del juego, y Apple, por las comisiones de la tienda, que terminaron llegando a los tribunales. Desde entonces Fortnite no ha regresado como tal a la tienda de Apple, y no es posible instalarlo de otra forma, salvo que nos metamos en un jailbreak. Pero eso ha cambiado, porque existe una forma de poder jugar a Fortnite, aunque no es la que se esperaban sus seguidores.

Una manera diferente de jugarlo

La realidad es que el juego ha vuelto, pero dentro de un formato de juego cada vez más popular, como es el del streaming. Servicios como Stadia han popularizado esta forma de jugar, ejecutando el juego en remoto. Pues bien, ahora el servicio Geforce NOW es el encargado de ofrecer la posibilidad de jugar a este título en los iPhone. Por tanto, no esperéis encontrarlo en la App Store de Apple, ya que el juego ni ha vuelto, ni probablemente vaya a volver más. Pero el as en la manga de Epic Games para aparecer de nuevo en las pantallas de los iPhone es ejecutarlo a través de Geforce NOW.

Fortnite | Epic Games

Y es que ahora este servicio de videojuegos en la nube ha anunciado que ya está disponible Fortnite en su catálogo, lo que quiere decir que se podrá jugar también desde un iPhone o un iPad. Y es que como ocurre también en el caso de Stadia, solo tendremos que identificarnos en este servicio, si estamos suscritos, y acceder a él a través de Safari, el navegador de Apple. A través de él podremos jugar a todos los títulos del catálogo de Geforce Now, y por tanto también a Fortnite. Lógicamente no estaremos jugando a una versión de iOS, sino muhco mejor, porque la versión dentro de este servicio en la nube suele mostrarnos las mejores versiones de juegos en los PCs, con la mayor carga gráfica posible.

Para poder jugar a Geforce NOW hay que sucribirse a este servicio, aunque de momento el acceso a Fortnite es solo a través de una prueba que se está desarrollando tanto para móviles con iOS como con Android. De todas maneras, es una prueba que anticipa que Fortnite se podrá jugar por fin de nuevo en un iPhone. Eso sí, siempre y cuando Apple no encuentre la manera de limitar la operativa del juego dentro de su sistema operativo con Geforce NOW. Todo es posible, por lo que en cuanto esté disponible para todos, si eres un seguidor del juego, no dudaría en aprovecharlo. Eso sí, no es una versión que se ejecute en tu iPhone, sino en la nube, aunque gráficamente será probablemente mucho mejor.