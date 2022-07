Ya puedes comprar el Xiaomi 12 Lite en España

Hace precisamente unos días os contábamos que el Xiaomi 12 Lite había aparecido en la página global de Xiaomi, lo que anticipaba lógicamente que el teléfono podía estar más cerca que nunca de llegar a España. Y esto ya es una realidad, ya que podemos comprarlo desde hoy en nuestro país a un precio bastante ajustado. Vamos a conocer su precio y disponibilidad, así como a refrescar sus diferentes funcionalidades, que son sin duda muy buenas para tratarse de un teléfono Lite, que suelen ser móviles con fichas técnicas recortadas.

Precio y disponibilidad del Xiaomi 12 Lite en España

Pues bien, este teléfono se pone a la venta en nuestro país por 499 euros, en su versión de 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Mientras que la versión de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno tiene un precio de 449 euros. Se pueden comprar ya en las tiendas de Xiaomi, también en su tienda online, así como en El Corte Inglés, Fnac, Vodafone, Telefónica y Yoigo.

Xiaomi 12 Lite | Xiaomi

Un estilizado móvil de gama media

Este nuevo teléfono de la firma china llega con algunas características sorprendentes. Sobre todo, por su cuerpo, que es muy delgado, con solo 7,29mm de perfil, así como ligero, con un peso de solo 173 gramos. La pantalla también ofrece mucha calidad, con una tecnología AMOLED y un tamaño de 6,55 pulgadas. Esta tiene una resolución Full HD+, así como tasa de refresco de 120Hz. También con HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 y la tasa de refresco táctil es de 240Hz.

Xiaomi 12 Lite: el más económico de la gama llega con potencia y diseño elegante | Xiaomi

Su procesador es un potente gama media, como el Snapdragon 778G, que además de conectividad 5G ofrece bastante potencia para nuestro día a día. La cámara de fotos es quizás uno de los aspectos más flojos, con una configuración de tres sensores. El principal es de 64 megapíxeles, y está acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. La batería sí que es destacable, no por su capacidad de 4300mAh, sino sobre todo por la potencia de carga de 67W, que puede completarla en apenas 30 minutos.

La conectividad es muy completa, no solo la 5G, sino que también tenemos Wifi de doble banda, Bluetooth 5.1, así como NFC para poder pagar en establecimientos o conector USB tipo C. También presume de dos altavoces con sonido estéreo, así como Dolby Atmos para disfrutar de sonido envolvente en el terminal. Por supuesto llega a España con MIUI 13 como capa de personalización bajo Android 12.

Sin duda se trata de un buen móvil de gama media, que nos ofrece sin duda no solo unas buenas prestaciones sino también un diseño de los más atractivo, similar al Xiaomi 12, pero con personalidad propia. Sin duda este es uno de los modelos más populares de Xiaomi, y tendrá importantes oponentes en el mercado, como el nuevo Nothing Phone 1 o el iPhone SE de 2022, que ofrecen también características interesantes por un precio similar, por lo que no lo va a tener fácil desde luego.