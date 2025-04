El primer iPhone plegable copiará una de las mejores características de los Galaxy Z Fold

Poco a poco parece que va tomando forma el primer teléfono plegable de Apple, o lo que es lo mismo, el primer iPhone plegable. Y es que ahora estamos conociendo detalles muy interesantes sobre este teléfono, que contaría con una característica poco común en el mercado. Pero que precisamente ofrece actualmente su máximo rival. Una funcionalidad que es lo mínimo que podemos esperar del que seguramente se trate del plegable más caro que conozcamos en los próximos años.

El iPhone plegable tendrá un Face ID único

Ha sido el popular filtrador Digital Chat Station el que ha desvelado en la red social Weibo algunos detalles sobre la pantalla del futuro plegable de los de Cupertino. Esta tendría un tamaño de 7,76 pulgadas, y contaría con una resolución de 2713x1920 píxeles. Y lo más importante, esta tendrá tecnología de cámara integrada debajo de la pantalla. Lo que quiere decir que el Face ID podría estar oculto bajo la pantalla, como en el caso de los Samsung Galaxy Z Fold, que tiene su cámara selfie oculta.

El mensaje de Digital Chat Station | Weibo

En la parte externa, la pantalla tendrá un tamaño de 5,49 pulgadas, algo sorprendente cuando menos, ya que es más pequeña que las que vemos en otros modelos de este segmento. Y tendría una resolución de 2088x1422 píxeles. Además, en este caso la cámara de fotos contaría con una cámara perforada. Eso sí, la proporción de la pantalla interior de este modelo de iPhone tipo Fold, contaría con una relación de aspecto de 4:3, lo que sí que podría dar sentido a esa pantalla externa de un tamaño más compacto.

Parece que el planteamiento de Apple respecto de este primer plegable será bastante diferente del que hemos visto hasta ahora en este segmento, donde los teléfonos tienen un diseño menos cuadrado en su pantalla interior, lo que se traduce en pantallas exteriores mucho más estrechas y con un mayor tamaño. No obstante, estas informaciones hay que tomarlas con mucha precaución, ya que en los últimos meses hemos visto muchas filtraciones dispares al respecto.

No es la primera vez que se habla de una cámara bajo la pantalla, pero tampoco sería la primera vez que se habla de que Apple podría recuperar el Touch ID para su plegable, e integrar el lector de huellas en la pantalla de encendido, en detrimento del popular Face ID. Como sabéis, la tecnología de cámara bajo la pantalla no está todavía lo suficientemente desarrollada como para ofrecer una calidad de imagen notable, en el caso de Samsung lleva siendo el mismo sensor de 4 megapíxeles durante varios años.

No obstante, puede que no sea una tecnología exclusiva del primer plegable de Apple, sino que podría llegar también con los iPhone 18 Pro durante 2026. Y es que el mejor de los pronósticos ubica el lanzamiento del primer plegable de Apple a finales del próximo año, imaginamos que en el mes de septiembre. Sea como fuere, Apple llegará al mercado 7 años después de haber lanzado Samsung, su primer plegable. Aunque la simple apuesta de los de Cupertino por ellos se espera que dispare la venta de móviles plegables durante 2026, como no lo había hecho desde el lanzamiento del primer Samsung Galaxy Z Fold.