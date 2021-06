Prime Day 2021: los mejores chollos en iPhone y móviles Android

No cabe duda de que cuando hablamos de Prime Day y ofertas, automáticamente la mayoría de nosotros lo hacemos en teléfonos móviles. No cabe duda de que son el principal motivo por el que la mayoría de usuarios termina en la tienda de Jeff Bezos, para hacerse con el móvil que andaban buscando más barato que nunca. Y hoy sin duda todos ellos van a encontrar lo que buscan, porque hay un gran número de ofertas, no solo de móviles Android, sino también de los deseados iPhone, que en menos cuantía, pero que también podemos comprar con un precio mucho más ajustado de lo habitual.

iPhone de oferta

Los teléfonos de los californianos también nos ofrecen bastantes buenas ofertas, y además podemos encontrar modelos de las últimas generaciones, a unos precios bastante ajustados, como vais a poder comprobar ahora:

iPhone 12 de 64GB por 759 euros

iPhone 12 mini de 64GB por 699 euros

iPhone 12 mini de 128GB por 746 euros

iPhone 12 mini | Apple

Como podéis comprobar hay descuentos bastante agresivos, y más hablando de Apple, que no suele ser amiga de los grandes descuentos y promociones. No hay más que ver el iPhone 12 con 150 euros de descuento, sin duda la mejor ocasión de comprarte este teléfono más barato.

Móviles Android

Entre los teléfonos Android como es lógico encontramos muchas más opciones para hacernos con un terminal a un buen precio. Empezando por algunas de las marcas más populares, como es Xiaomi, con algunos modelos que merecen realmente la pena, y de otros fabricantes que como podéis comprobar, están ofreciendo los móviles 5G más baratos del momento.

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite por 263 euros

POCO X3 Pro por 169 euros

Redmi Note 10 por 159 euros

Redmi Note 10 5G por 179 euros

Redmi Note 9 por 99 euros

Redmi Note 10 | Xiaomi

Samsung

Samsung Galaxy M11 por 89 euros

Samsung Galaxy M12 por 129 euros

Samsung Galaxy Note 20 por 499 euros

Samsung Galaxy S20 FE por 479 euros

Samsung Galaxy Note20 Ultra | Samsung

Realme

Realme GT por 499 euros

Realme 8 Pro por 219 euros

Realme 8 5G por 179 euros

El nuevo Realme GT | Realme

Motorola

Moto G50 por 189 euros

Moto G30 por 135 euros

Moto G10 por 105 euros

Moto G30 | Motorola

OPPO

OPPO Find X3 Pro por 839 euros

OPPO A53 por 129 euros

OPPO Reno 4 5G por 419 euros

OPPO Find X3 Pro 5G | OPPO

OnePlus

OnePlus 8 5G por 399,99 euros

OnePlus Nord N10 5G por 177 euros

OnePlus Nord N100 por 95,99 euros

OnePlus 8 | OnePlus

Como podéis comprobar, los móviles rebajados en este Prime Day 2021 de Amazon son muchos y variados. Esta es una selección de los que nos han parecido más interesantes, con unos precios y rebajas muy agresivas. De hecho podemos encontrar varios móviles rondando solo los 100 euros, como algunos modelos tan destacados como el Redmi Note 9, el Samsung Galaxy M11 o el OnePlus Nord N100, tres móviles de muchísima calidad, que si tenías pensado comprar, lo deberías hacer si o si ahora, porque después de estos días de ofertas no vas a volver a verlos al mismo precio.