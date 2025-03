El POCO F7 Ultra será una auténtica bestia, y cada vez está más cerca

Sí, POCO también va a tener su propia versión Ultra, este año por fin tendremos un teléfono de la marca verdaderamente a la altura. Y es que ahora se han filtrado las características de este nuevo teléfono, y desde luego a nivel de rendimiento no va a tener que envidiar nada de ninguno de sus competidores. Al menos eso es lo que ha demostrado de momento en su paso por un reconocido test de rendimiento, que nos ha desvelado la verdadera potencia que tendrá este nuevo dispositivo de la firma de Xiaomi.

El POCO más potente de la historia

Eso es lo que nos dice Geekbench, por el que ha pasado este POCO F7 Ultra, la versión más preparada de esta nueva serie de la marca. Este teléfono ha pasado con el modelo 4122RKC7G, y lo ha hecho nada más y nada menos que con el procesador Snapdragon 8 Elite. Este es el procesador más potente del mercado en la actualidad, cuando hablamos de móviles Android, y desde luego supondría todo un golpe en la mesa por parte de POCO.

Aunque al conocer este detalle, muchos hemos pensado a lo que las fuentes también apuntan. Y es que este teléfono no sería otra cosa que un Redmi K80 Pro renombrado bajo la marca de POCO. Algo que no nos debería extrañar, ya que es algo que la firma china ha venido haciendo de forma habitual en los últimos años para teléfonos de diferentes gamas, no solo de alta.

Entonces, ¿qué podemos esperar de él?

Pues bien, la realidad es que sabiendo que se trata del Redmi K80 Pro, podemos hacernos una idea de todo lo que nos ofrecerá, porque ese modelo se lanzó a finales del año en China. Por tanto, lo que sabemos es que tendrá una pantalla de 6,67 pulgadas, con una resolución de 1440x3200 píxeles. Esta tendría una tecnología OLED y tasa de refresco de 120Hz.

Además del potente procesador, como hemos visto también en Geekbench, el teléfono contaría con una memoria RAM de hasta 16 GB, así como un almacenamiento interno de hasta 1TB. En el apartado fotográfico también destacaría, con tres sensores. El principal de 50 megapíxeles, acompañado de un telefoto también de 50 megapíxeles con un zoom óptico de 2,5x. Mientras que el sensor ultra gran angular contará con una resolución elevada de 32 megapíxeles.

Delante, la cámara para hacer selfies tendría una resolución de 20 megapíxeles. La batería será otro de los aspectos destacados. Contando con una capacidad muy elevada, de 6000 mAh, y una carga muy potente, de 120 W. Además, sin cables, se cargaría con una potencia de 50W. Llegaría con el potente Wifi 7, así como Bluetooth 6.0 de última generación, de hecho es de los primeros en contar con él, NFC para pagos, conector USB tipo C o un lector de huellas bajo la pantalla y ultrasónico. Y por supuesto, contaría con Android 15 bajo la capa HyperOS 2.0 de Xiaomi. Veremos con qué precio se lanza, porque podría ser uno de los móviles Android más destacados de este 2025 en España. Sobre su lanzamiento, no esta claro cuándo hará su aparición, pero podría ser cuestión de semanas.