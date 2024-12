El POCO F7 desvela su diseño en imágenes, ¿no te resulta familiar?

En los últimos días estamos conociendo multitud de filtraciones alrededor de la próxima gama media de POCO. La firma china está desarrollando la nueva gama de los F7, y poco a poco vamos conociendo detalles sobre su aspecto, que parece va a diferenciarse bastante de sus predecesores. Sobre todo, en su modelo Pro, que conocimos hace unos días, con un aspecto sorprendente. En esta ocasión hablamos de un teléfono que una vez más provendrá de un modelo de Redmi lanzado en China previamente. Este será el Redmi Turbo 4, del que ahora hemos conocido su aspecto gracias a una imagen.

Un diseño familiar

Aunque el cambio en el diseño de este modelo respecto de su predecesor nos parece mucho menos rompedor que el del Pro, hay diferencias suficientes para obtener otras lecturas. Y es que, aunque el nuevo teléfono también cuenta con una cámara dual con dos sensores, el tamaño de estos ha variado considerablemente. Ahora las lentes de los sensores son mucho más pequeñas que la de su predecesor, siguen sin estar dentro de un módulo, y de alguna forma nos muestran un aspecto muy distinto.

Tanto es así, que este futuro POCO F7 tiene un aspecto prácticamente idéntico a la mayoría de Samsung Galaxy de gama media que hemos conocido en los últimos meses. Hablamos tanto de los Galaxy A como de los Galaxy M, que cuentan también con este tipo de cámaras sin módulos, con los sensores desnudos, así como con un diseño y tamaño prácticamente idéntico. De hecho, si no fuera porque en esta imagen del Turbo 4 vemos el logotipo de Redmi, no pensaríamos que no estamos ante un modelo de gama media de Samsung.

A nadie se le escapa que la evolución natural es que este teléfono se convierta en el POCO F7 como ocurrió con las anteriores generaciones de este modelo, por eso cobra relevancia extra, ya que este será un modelo que llegará en algún momento a Europa y España. Este teléfono ya se ha dejado ver en diferentes certificaciones que nos avanzan que está cerca de convertirse en una realidad dentro de poco, seguramente en cuanto lo haya hecho el Redmi Turbo 4 en China.

De momento se sabe que tendrá una pantalla con una resolución de 1,5K, así como una enorme batería de 6000mAh, que contará con una carga ultra rápida de 90W. La anterior generación del POCO F7 se lanzó el pasado mes de mayo, pero no sería de extrañar que en esta ocasión llegue un poco antes, como suele acostumbrar cada vez más Xiaomi, que comprime el lanzamiento de sus dispositivos cada vez más, con varias generaciones incluso dentro del mismo año.

Otras filtraciones nos han desvelado que de serán dos los modelos que lleguen al mercado chino, el Redmi Turbo 4 y el Redmi Turbo 4 Pro. El primero contaría con un procesador MediaTek Dimensity 8400, mientras que el seguro haría lo propio con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, por lo que serán móviles de gama media muy premium, coqueteando abiertamente con la gama alta.