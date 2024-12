El plegable económico de Samsung tendrá un importante parecido con el Galaxy Z Flip 6

Muchos usuarios llevan reclamando a Samsung una línea de plegables más baratos. Recordemos que el modelo más asequible de la marca en este segmento tiene un precio que supera con creces los mil euros, mientras que los Fold suelen moverse como mínimo en dos mil euros, precios accesibles para muy pocas personas. Por esa razón, los coreanos ya trabajan en su primer plegable de pecio más contenido, el Samsung Galaxy Z Flip FE, lo que no quiere decir que vaya a ser un plegable realmente barato, pero sí asumible para más consumidores. Ahora conocemos una de sus características clave, antes de presentarse.

Un panel familiar

Sí, y es que este modelo parece que va a poder ser más barato a base de reciclar componentes de otros modelos anteriores de Samsung, que no por ello son peores, ni mucho menos. Y es que las últimas informaciones apuntan a que Samsung podría reutilizar los paneles de pantalla de los Samsung Galaxy Z Flip 6 en el Samsung Galaxy Z Flip FE, la Fan Edition que debería llegar con un precio mucho más contenido de lo que ha venido siendo habitual.

Y es que ha sido Ross Young, un popular analista del mercado de paneles de pantalla, quien ha asegurado que Samsung hará este movimiento para mantener un precio accesible Por tanto ya sabemos cuál será la pantalla de este modelo económico de los coreanos. Concretamente, contaría con una pantalla de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz y un panel LPTO AMOLED.

Este panel puede ofrecer un brillo pico de 2600 nits, mientras que su densidad es de 426 píxeles. Una pantalla que nos puede ofrecer sin duda una calidad extraordinaria si el precio además acompaña, por lo que no, para nada es una mala pantalla, todo lo contrario, un excepcional panel plegable para un teléfono que buscará por fin convertirse en un modelo que democratice el acceso a los plegables.

Sobre la pantalla exterior secundaria, no sería descabellado pensar que también reutilice la de este modelo, y, por tanto, ofrecernos un tamaño de 3,4 pulgadas, en un panel Super AMOLED, con una resolución de 748x700 píxeles. Sería también una gran pantalla para este modelo más accesible, ya que recordemos que hasta hace muy poco los Flip tenían una pantalla de menos de 2 pulgadas, por lo que sin duda sería también un punto a su favor para este modelo.

Este nuevo plegable de Samsung llegaría también con un procesador bastante potente, el Exynos 2500 de los coreanos, que ofrece un rendimiento de alta gama que sin duda hará aún más atractivo a este terminal. Lo más importante, su precio, no lo sabemos, pero si es un modelo FE, podríamos estar hablando de un precio de entre los 700 y 900 euros, por debajo de los modelos actuales, que como os decíamos antes, superan tranquilamente esos mil euros. Un terminal que esperemos llegue pronto al mercado, de momento no hay fechas, pero no deberíamos descartar que llegue en cuestión de dos o tres meses.