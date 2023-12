Pixie, así sería el nuevo asistente de Google para smartphones, ¿a qué móviles llegará?

El 2023 ha sido el año de la IA, sin ningún género de dudas, además es algo que trasciende a la propia tecnología, y que se ha convertido en el evento social más importante del siglo. De hecho, nos extraña que, en lugar de elegir a personas de carne y hueso como personaje del año en muchas publicaciones, no se haya optado directamente por otorgárselo a la inteligencia artificial, o a todas esas que habitan en nuestros dispositivos cuando interactuamos con ella.

Este año tanto OpenAI como Google han sido los que más han apostado por ella, y estos últimos se han unido algo más tarde, pero ahora están desplegando todo su potencial. Algo que también va a llegar de lleno a los smartphones con Android, el sistema operativo de Google, gracias a un nuevo asistente virtual, más inteligente que nunca.

Pixe, el nuevo asistente con verdadera inteligencia artificial

Es evidente que el Asistente de Google actual se ha quedado completamente desfasado ante el auge de la IA generativa, que conocemos ahora en diferentes facetas, desde chatbot, a herramienta de generación de imágenes o incluso de música. Y sabíamos desde hace meses que iba a tener un relevo, pero ahora lo que conocemos es algo más trascendente, y es que los móviles de Google, los Pixel, van a contar con un nuevo asistente en exclusiva.

Sabemos que tanto Android como iOS tendrán nuevas versiones del Asistente de Google potenciadas con la nueva IA, pero en este caso va mucho más allá, y la intención de Google es la de dotar con Pixie a los futuros Pixel 9, como algo diferenciado asistente original que tenemos en nuestros móviles. Y es algo que tiene todo el sentido del mundo, precisamente por lo que os vamos a contar ahora. Y es que Google ha apostado no solo ahora, sino desde hace años por la IA.

De hecho, los Pixel son los únicos móviles con el procesador Tensor desarrollado por los de Mountain View, un chip que desde el principio fue concebido para potenciar las aptitudes de IA de estos teléfonos. Por eso tiene todo el sentido que una nueva generación de estos procesadores, más potente aún, sea perfecta para sacarle todo el partido a Pixie en los Pixel 9, convirtiendo a estos en los móviles más inteligentes del mercado en este sentido, en el de la IA.

La principal diferencia podría radicar en que, al contar con un procesador específico para la IA, sea posible tener con todo el potencial de esta incluso cuando no hay conexión a Internet, algo que no es posible actualmente. Por eso sería un asistente exclusivo y con funciones únicas, que no llegarían al resto de móviles Android, al no contar con esa capacidad de procesamiento específica para la IA. Un nuevo Pixie que nos ofrecería todo el potencial de Gemini, la nueva IA de Google creada para superar ampliamente incluso a la de OpenAI, que conocemos como ChatGPT.