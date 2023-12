Google Keep prepara una genial función para añadir nuevas notas

La aplicación de Google se ha convertido ya en todo un clásico de nuestros móviles con el sistema operativo Android, en el preferido a la hora de tomar notas para muchos de nosotros. Y ahora hemos conocido que está preparando interesantes novedades relacionadas con la toma de estas notas, en la manera que lo hacemos, con un nuevo método, que por cierto nos recuerda al que nos ofrece Samsung con sus lápices en los dispositivos de grandes pantallas. Una manera de tomar notas, por qué no, desde una de las pantallas más importantes del terminal.

Toma notas con el teléfono bloqueado

Ha sido uno de los filtradores más activos cuando se trata de hablar de Android y todas las apps que rodean a Google, quien ha desvelado una función verdaderamente útil y esperada por muchos usuarios de la app de notas de Google. Y es que ahora vamos a poder crear una nota nueva desde la propia pantalla de bloqueo del terminal. Esto quiere decir que, sin terminar de haber desbloqueado el teléfono, podremos añadir la nueva nota, y por tanto ahorrarnos tener que entrar en el terminal y ejecutar la app antes.

Junto a este anuncio ha compartido una captura de pantalla donde se puede ver que la nueva función nos pedirá que le digamos cuál de las apps de notas que tenemos instaladas es la predeterminada. Y esto es así porque ha sido la última actualización del sistema, Android 14, la que nos permite añadir un acceso directo a la creación de notas desde la misma pantalla de bloqueo, de ahí que tengamos la opción de hacerlo con otras apps de notas y no solo con Keep.

Lo que aquí cambia es que Keep ahora es compatible con esta funcionalidad de Android 14, y por tanto aparece entre las apps que pueden utilizar este nuevo acceso directo. De esta manera, si te surge la necesidad de crear una nota, podrás hacerlo sin desbloquear el teléfono, o al menos sin tener que estar abriendo antes la aplicación, ya que tendrás el acceso directo a a la creación de la nota ahí mismo, en esa pantalla de bloqueo.

La versión que ha ganado la compatibilidad con esta nueva función de Android 14 es la 5.23.482.04 de Keep, que por supuesto deberá correr sobre Android 14 para permitirnos crear estas notas desde la pantalla de bloqueo del teléfono. Hay que recordar que este acceso directo solo funcionará con Keep si elegimos esta como predeterminada dentro del sistema operativo. De no hacerlo podría iniciarse la toma de la nueva nota con una aplicación diferente de la que esperamos.

Ahora al poder elegir esta app como la predeterminada de notas, si tenemos una tableta con lápiz, y este cuenta con un botón de acceso directo, también se puede iniciar Keep automáticamente para que comencemos a tomar notas con ella con solo pulsar ese botón del lápiz inteligente, algo que sin duda nos animará a tomar más notas fácilmente. Es de esperar que esta novedad llegue a todos a comienzos de 2024.