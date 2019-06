Parece magia pero ya es una realidad, así son los primeros móviles con cámaras invisibles en la pantalla

El Xiaomi Mi Mix, a finales de 2016, fue el precursor de las grandes pantallas sin bordes. Aquel concepto revolucionario de pantalla que no tenía prácticamente bordes, y que cambiaba de lugar la cámara frontal fue la semilla de los muchos modelos que hemos ido conociendo en estos últimos años. Unos teléfonos que han buscado las alternativas más ingeniosas para disponer del espacio necesario en la pantalla para que no haya borde alguno. Ahora Oppo y Xiaomi han ido más allá, mostrando sus avances con cámaras de fotos invisibles.

Cámaras de fotos invisibles

Hemos visto ya distintas soluciones por parte de los fabricantes para mostrarnos lo que es una pantalla completamente sin bordes. Hacer esto implica sobre todo llevarse la cámara frontal precisamente de esa parte del teléfono. Para ello hemos visto los notch, una solución un tanto polémica para muchos, también hemos visto las cámaras dentro de la pantalla, normalmente en las esquinas superiores, o los sistemas motorizados. Estos últimos están teniendo gran popularidad en móviles de Xiaomi y Oppo, precisamente las dos compañías que ahora nos han sorprendido con una increíble tecnología.

De ambos hemos conocido hoy sendos vídeos, donde se demuestra esta increíble tecnología, que parece sencillamente magia ante nuestros ojos. Como se puede comprobar en ambos vídeos compartidos por Xiaomi y Oppo en Twitter, ya cuentan con prototipos de móviles plenamente funcionales, que ofrecen cámaras de fotos frontales invisibles. Tanto que como se puede comprobar, a primera vista no somos capaces de ver ninguna cámara de fotos en la pantalla. En el caso de Xiaomi, vemos dos móviles aparentemente iguales, uno con cámara frontal en el notch y otro que parece no contar con una cámara. Este último, se ve como en su pantalla no hay orificio y notch alguno, y en un momento dado la pantalla desciende y deja un hueco negro en el que se puede apreciar la cámara, según nos indican en el vídeo, la ubicación de la cámara de fotos frontal. Por tanto, la cámara está ahí, en el frontal del teléfono, pero siempre detrás de la pantalla, que como por arte de magia es capaz de deslizarse para dejarle espacio a esta.

En el caso de Oppo ocurre algo similar, podemos ver en acción uno de sus móviles con esta tecnología, y funciona de manera parecida. No hay rastro de cámara en el frontal, hasta que se desliza la pantalla, queda un hueco negro en la parte superior. Lo que demuestran estos vídeos es que la tecnología está muy avanzada. De hecho Oppo en su tuit nos prepara para algo alucinante dentro de poco, por lo que podríamos ver el primer móvil con este tipo de cámara dentro de muy poco tiempo. Esta es una función que se había especulado mucho para el Samsung Galaxy S10, pero que finalmente parece que de nuevo serán los chinos los que se adelanten a los coreanos, una muestra más del poder tecnológico que está alcanzando China en una industria tan competitiva como esta, veremos cuántos meses nos deparan hasta el lanzamiento de un móvil de estas características.