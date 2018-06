Averigua de qué canción se trata sin tener Shazam instalado en el móvil

Saber el título de todas las canciones que te gustan o incluso quién es el cantante que la interpreta a veces nos cuesta más de lo que pensamos. Sobre todo, si son temas sueltos que escuchamos en la radio, en un anuncio o en el hilo musical del supermercado.

Es entonces cuando piensas: "Me encanta esta canción", pero claro no sabes cómo encontrarla. Hasta ahora la aplicación más popular para resolver este tipo de situaciones era Shazam, pero no todo el mundo la tiene instalada, y seguramente desconocías que puedes dar con el temazo que andas buscando de otras formas a través de tu dispositivo móvil de una manera más fácil y sin tener que bajarte ninguna aplicación más.

Te lo explicamos:

Los asistentes de voz como Siri, Google now y Cortana pueden identificarlas. En el caso de Android solo tienes que decir: "Ok Google, ¿cuál es esta canción?". Para saber exactamente cómo hacerlo dale play al vídeo de arriba y no te pierdas ningún paso seguro que te va a ser de mucha utilidad.