OPPO se saca de la manga el primer móvil con pantalla enrollable del mundo

Si el año pasado asistíamos al nacimiento de los primeros móviles con pantallas plegables, un segmento que más de un año después no ha despegado tanto como hubiéramos podido esperar. Algo que no es óbice para que los fabricantes sigan avanzando en este campo con nuevos formatos de teléfonos móviles, que nos ofrecen una manera completamente distinta de utilizar los teléfonos inteligentes, como ha hecho recientemente LG con su LG Wing que llegaba hace muy poco a España. Y es el caso del nuevo teléfono que ha presentado hoy OPPO, un modelo experimental que se convierte oficialmente en el primer móvil enrollable del mercado, una alternativa a los móviles plegables muy sorprendente.

Primer móvil con una pantalla que se puede enrollar

Las pantallas enrollables no son algo completamente nuevo, de hecho ya hay algún televisor del LG en el mercado que se enrolla sobre sí mismo para ocupar el mínimo espacio cuando no está en uso. Hoy OPPO en su conferencia “Leap into the Future” donde ha mostrado algunos dispositivos experimentales de cara a su desarrollo en 2021, como nuevas gafas de realidad aumentada con sensores TOF, ha presentado también el primer móvil con pantalla enrollable del mercado. Aunque en realidad lo que ha presentado es el concepto que están desarrollando. Se trata del OPPO X 2021, un teléfono que no utiliza la pantalla enrollable de la misma manera que LG en sus televisores, sino que estamos hablando de un uso adaptado al formato de smartphone.

Lo que ofrece esta pantalla es la posibilidad de ensanchar su tamaño, pasando de un estado tradicional, con una relación de aspecto de 20:9 o 21:9 hasta una más similar a 4:3. Para ponerlo en contexto cuando la pantalla está enrollada ofrece un formato de pantalla tradicional y cuando se extiende es más parecido a la pantalla del Galaxy Z Fold2 o el Huawei Mate X cuando está desplegada. Por lo que es una alternativa y evolución a la vez de los móviles plegables que hemos conocido estos meses atrás. Concretamente la pantalla tienen un tamaño de 6.7 pulgadas cuando está enrollada. Cuando la desplegamos esta aumenta su tamaño hasta las 7.4 pulgadas.

Estamos hablando además de una pantalla con tecnología OLED, que es la más avanzada y con mejor calidad de imagen cuando hablamos de móviles. OPPO destaca que la tecnología utilizada para este mecanismo de expansión de la pantalla es completamente propio, habiendo registrado hasta 130 patentes para certificar la autoría y propiedad de este mecanismo. Este motor ha sido desarrollado para que se expanda la pantalla con un movimiento constante, que evite la deformación de la pantalla enrollable por una acción desigual sobre ella. OPPO ha diseñado además un mecanismo para evitar los pliegues en la pantalla cuando está extendida.

Ya que una serie de láminas trenzadas bajo el panel se irán moviendo hasta crear una superficie plana y robusta donde descanse la pantalla una vez que se ha expandido, por lo que sin duda parece un sistema bastante avanzado y capaz de ofrecernos esta funcionalidad con ciertas garantías. De momento OPPO solo ha mostrado este concepto, y no ha dado más información, aunque por su denominación lo lógico sería esperarlo para su lanzamiento o presentación definitiva durante 2021.