El Oppo Reno9 Pro nos muestra su original acabado en vídeo

Los nuevos móviles de gama media de la firma china están más cerca que nunca, de hecho, su presentación se podría definir en ciertos aspectos como inminente. Y es precisamente en estos últimos días cuando estamos conociendo más detalles acerca de estos nuevos dispositivos. Ahora se han mostrado en todo su esplendor en un vídeo, donde lo realmente es comprobar cómo va a ser su diseño. Este en parte del protagonismo se lo lleva su acabado, que desde luego nos parece de los más atractivos y originales del mercado en la actualidad, como vais a poder comprobar.

Así es su interesante aspecto

Y es que en el vídeo que ahora se ha filtrado hemos podido ver el aspecto real de este teléfono, donde se le puede ver en las manos y cómo se muestra este ante los diferentes cambios de luz. Concretamente podemos apreciar que es un teléfono que destaca sobre todo por su módulo de cámara, ya que es bastante más grande de lo habitual, ocupando gran parte de la esquina superior izquierda, pero llegando más allá del meridiano de la carcasa trasera.

En este gran módulo podemos encontrar dos lentes de gran tamaño, así como lo que parece el flash LED y un lector de huellas, aunque este último aspecto no queda claro e ignoramos si se tratará de un tercer sensor que en este modelo tiene un aspecto diferente. No sabemos si es un dummy, no lo parece, porque está encendido y el giro de la pantalla muestra los colores más apagados según se va moviendo, algo que concuerda con un vídeo de una pantalla real encendida.

Respecto de ese lector de huellas no parece que se encuentre en el botón de encendido, por lo que sí puede tener sentido que se encuentre dentro del propio módulo de cámara de fotos. De momento no conocemos toda la ficha técnica de estos dispositivos, pero sí algunas de sus principales especificaciones. Como por ejemplo el procesador, que sería un MediaTek Dimensity 8000, o lo que es lo mismo, un chip más bien orientado a móviles de gama media premium con un rendimiento muy potente, como no podía ser menos en un móvil denominado Pro.

En cuanto a la cámara de fotos, tendríamos un sensor principal de 50 megapíxeles, el IMX766. Y esto es una muy buena señal, porque otro de los móviles que cuenta con este mismo sensor es el Oppo Find X5, o lo que es lo mismo, el busque insignia de la firma china. Por tanto, todo apunta a que la cámara contará también con una gran calidad y un nivel de detalle importante. Por lo que si nos ceñimos a las características que hemos conocido aquí, y al diseño filtrado, es evidente que este móvil de gama media va a ser muy, muy premium. Unos teléfonos que son inminentes, y que se presentarían esta misma semana, el próximo jueves 24 de noviembre. Desde luego un móvil que va a entrar por los ojos de muchos consumidores y que va a garantizar además el mejor rendimiento.

SEGURO QUE TE INTERESA:

La OCU señala los 5 móviles con mejor batería de 2022