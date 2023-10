El OnePlus 12 recuperará una de las funciones más esperadas

Cada vez quedan menos secretos en torno al próximo buque insignia de la firma asiática. El OnePlus 12 está más cerca que nunca, y a medida que su evento de presentación es más próximo, es normal que se vaya filtrando cada vez más información.

Y si planeabas comprar un OnePlus 12, te traemos una sorpresa: tendrá una carga inalámbrica de 50W. Si no conoces la trayectoria de OnePlus, que sepas que sus buques insignia, incluido el OnePlus 11, no tiene carga inalámbrica de ningún tipo.

Pues traemos buenas noticias, ya que Digital Station ha publicado en la red social Weibo que el OnePlus 12 tendrá una carga inalámbrica de 50W. Y no podría ser un mejor anuncio.

OnePlus recuperará la carga inalámbrica con el OnePlus 12

Por si no lo sabías, el OnePlus 11 y el OnePlus Open no tienen carga inalámbrica. Hablamos de teléfonos de gama premium, por lo que a día de hoy es un sinsentido. O no.

Yo personalmente nunca he utilizado la carga inalámbrica. Sencillamente es una de esas tecnologías que, hasta que no las pruebas, no las consideras necesarias. Sin ir más lejos, desde que tengo una buena carga rápida en el móvil, me desespero al cargar el teléfono de mi mujer con carga tradicional.

Pero OnePlus seguramente habrá querido matar dos pájaros de un tiro hasta ahora. Por un lado, ahorra costes al prescindir de este sistema de carga inalámbrica, y por otro lado puede utilizar materiales que no son los más adecuados para este tipo de tecnología.

Aunque parece que el OnePlus 12 tendrá una carga inalámbrica de 50W, porr lo que vuelve un elemento casi imprescindible en un smartphone de gama alta actual. Además, OnePlus ya ha presentado unos cuantos modelos con esta tecnología.

Por otro lado, y como informan desde Digital Chat Station, parece que el OnePlus 12 tendrá una carga inalámbrica de 50 vatios, además de carga por cable Super VOOC de 100 vatios, lo que no está nada mal.

¿Cómo implementará OnePlus la carga inalámbrica en su próximo dispositivo? Pues va a ser un reto, ya que la firma apostará por acabados de aluminio y es mejor utilizar vidrio templado si quieres utilizar carga inalámbrica.

Pero seguramente OnePlus seguirá los pasos de Google y su familia Pixel, que presumen de acabados en metal y tienen carga inalámbrica. Esto lo vimos en el Pixel 5. ¿Cómo lo hicieron? Aunque a simple vista parece que sea aluminio, Google utiliza una bio-resina muy delgada que permite dicha conducción. Así que seguramente el OnePlus 12 tendrá un sistema parecido.