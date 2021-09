Los nuevos Vivo X70 llegan con espectaculares características y cámaras ZEISS

Llevábamos unas semanas conociendo características de los nuevos móviles de alta gama de Vivo, una marca que ya se ha asentado en España con móviles de todas las gamas, pero que se caracteriza por móviles muy innovadores y con un gran diseño. Algo que cumple a la perfección los nuevos Vivo X70, X70 Pro y X70 Pro+. Cuatro teléfonos que presumen de mucha potencia y sobre todo de unas cámaras de alto nivel, que se aprovechan de las prestigiosas lentes ZEISS, de las que tanto ha presumido Nokia a lo largo de los años en sus móviles de alta gama, ahora le toca el turno a Vivo.

Características de los nuevos Vivo X70 y X70 Pro

En este caso estamos básicamente ante dos móviles iguales, pero que se diferencian en la cámara de fotos. Empezando por una pantalla de 6.56 pulgadas con tecnología AMOLED y 120Hz de tasa de refresco, con un orificio en la parte superior central. Ambos cuentan con el procesador MediaTek Dimensity 1200, el más potente del fabricante chino. A este le acompañan hasta 12GB de memoria RAM, así como hasta 256GB de almacenamiento interno. Es en la cámara donde encontramos cambios, ya que el Vivo X70 cuenta con un sensor principal de 40 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 12 megapíxeles, así como un retrato de 12 megapíxeles. Mientras que el modelo Pro presume de un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y dos telefotos de 12 y 8 megapíxeles.

Vivo X70 | Vivo

Mientras que en la cámara delantera los dos tienen un sensor de 32 megapíxeles. La batería es bastante similar, de 4400 mAh en ambos casos y con carga rápida de 44W. Llegan con Android 11 y son bastante livianos. Además, tienen Wifi 6, Bluetooth 5.2 y conector USB tipo C. Estrenan Android 11 bajo la capa Funtouch OS 12. El precio es de 480 euros para la versión estándar y de 560 euros para la versión Pro, siempre hablamos de al cambio.

Características del Vivo X70 Pro+

Como os podéis imaginar este es el teléfono más avanzado que ha lanzado la firma china, y desde luego es todo un derroche de buenas especificaciones. Empezando por su pantalla, que es AMOLED y más grande, de 6.78 pulgadas, mientras que su resolución es mayor, siendo 2K+ de 3200x1440 píxeles, y cuenta con una tasa de refresco de 120Hz. En este caso cuenta con el procesador más potente del momento, el Snapdragon 888+. Y está acompañado de hasta 12GB de memoria RAM, así como hasta 512GB de almacenamiento interno.

Vivo V70 | Vivo

La cámara sin duda es de las mejores que hemos visto este 2021, con un sensor principal de 50 megapíxeles con una apertura de solo f/1.6, acompañado del carismático sensor ultra gran angular con Gimball integrado que tiene una gran resolución de 48 megapíxeles. Así como un telefoto de 12 megapíxeles y un periscopio de 8 megapíxeles, todo ello presumiendo de las lentes ZEISS. Delante la cámara para selfies también es de 32 megapíxeles. La batería también es de 4500mAh, no solo presume de una carga rápida más potente de 55W, sino también de una carga inalámbrica casi igual de potente, con 50W. Estrena Android 11 bajo la capa Funtouch OS 12. Hay Wifi 6 dual, así como Bluetooth 5.2 y conector USB tipo C. Su precio es de 720 euros al cambio, por lo que no sería raro que en España sea de más de mil euros cuando se lance.