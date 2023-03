Los nuevos Huawei P60 presumen de periscopio y un gran zoom

Sin duda los topes de gama de Huawei siguen siendo dispositivos muy esperados, a pesar de que el peso de la marca en el mercado de smartphones se ha reducido casi hasta lo anecdótico, si lo comparamos tal y como era hace tres años, cuando superaba incluso a Apple en ventas. Hoy se han presentado oficialmente los Huawei P60, que como era de esperar llegan con un espectacular aspecto fotográfico, que es lo que siempre ha caracterizado a estos dispositivos de la marca china, y estos no lo son menos.

Huawei P60 Pro, una bestia fotográfica

No deben llevarnos a engaño los sensores de la cámara de fotos de este modelo Pro, porque, aunque sean de 48 megapíxeles, estos nos ofrecen una luminosidad y propiedades de primer nivel. No hay más que ver el periscopio de 48 megapíxeles con el que cuenta, poco común en el mercado, y que nos ofrece un zoom óptico de hasta 3.8x, pero que combinado con el digital puede llegar a ser de nada menos que 200X. El principal también es de 48 megapíxeles, mientras que el ultra gran angular es de 13 megapíxeles. Delante la cámara selfie también tiene la misma resolución.

Huawei P60 Pro | Huawei

En cuanto a la pantalla, tenemos un tamaño de 6,67 pulgadas, así como tecnología OLED y una resolución Full HD+. Que quizás se nos queda un poco corta para este tipo de dispositivos. Pero al menos hay refresco adaptativo, con un máximo de 120Hz. El procesador no es el más rápido entre los Android, ya que se trata del Snapdragon 8+ Gen 1, el que han montado los topes de gama de la segunda mitad de 2022. Eso sí, con la salvedad de que esta versión no tiene conectividad 5G, por las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Huawei P60 Pro | Huawei

La batería es de 4815mAh, y su carga rápida de 88W, mientras que la carga sin cables también tiene una buena potencia de 50W. La conectividad integra Wifi 6, Bluetooth 5.2, NFC para hacer pagos, GPS o un conector USB tipo C. Tiene lector de huellas bajo la pantalla, así como resistencia al agua IP68. Por supuesto se estrena con HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei que no cuenta con los servicios y apps de Google. Su precio, para la versión de 256GB, es de 940 euros al cambio, mientras que la de 512GB sube hasta los 1200 euros. De momento no sabemos cuándo llegarán a Europa, si lo hacen.

Huawei P60, con retoques para ser más asequible

La base de este modelo estándar es la misma que la del modelo Pro, pero hay algunas diferencias. Mientras que la pantalla o el procesador es el mismo, tenemos diferencias en la cámara de fotos. Donde el sensor de periscopio es más pequeño, en esta ocasión de 12 megapíxeles. En el resto es exactamente igual al Pro, incluso en la cámara selfie. En el caso de la batería tenemos la misma capacidad, pero una potencia de carga inferior, en este caso de 66W, en el caso de la inalámbrica se conservan los 50W. Eso sí, el precio es mucho más bajo, de unos 600 euros para la versión de 128GB.