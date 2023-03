La tableta Huawei Matepad 11 de 2023 ya no tiene secretos

Huawei ha perdido su liderazgo en el terreno de los smartphones, pero por el contrario ha conservado intacta su buena reputación cuando hablamos de tabletas. Y es que en este caso no es tan grave no acceder a los servicios de Google, ya que son dispositivos de uso más secundario y que por tanto no necesitan de tantas apps o funciones que en un móvil pueden ser más esenciales en nuestro día a día. La firma china está preparando otra gran tableta, una nueva generación de su Matepad, de la que ahora se ha conocido todo antes de que probablemente se presente junto al nuevo móvil tope de gama de la marca.

Ficha técnica prácticamente completa

Ha sido uno de los filtradores más activos y con mejor reputación de China quien ha desvelado qué será lo que nos ofrezca la nueva tableta de Huawei. Lo ha hecho en una publicación de Weibo, la red social única en China, donde en tres líneas ha podido comprimir la mayoría de las características con las que contará este modelo. Empezando por su pantalla, que tendrá un tamaño de 11 pulgadas, y que contará con una resolución de 2560x1600 píxeles. No solo esto, sino que además ofrecerá una tasa de refresco notable, de 120Hz, eso sí, la tecnología de la pantalla seguirá siendo LCD.

Será una tableta potente, con un procesador Snapdragon 870, que es uno de los más populares que hemos visto en móviles y tabletas de gama media premium en los dos últimos años. A este le acompañarán una memoria RAM de 8GB, así como un almacenamiento interno de 128GB o 256GB, por lo que en este aspecto estará claramente bien equipado. También ha desvelado la batería con la que contará, que tendría una capacidad de 7250mAh, y se cargaría mediante una potencia de 22.5W.

Si comparamos con el modelo actual, podemos comprobar cómo esta tableta mejorará sobre todo en el procesador, ya que hasta ahora contaba con un Snapdragon 865. Vemos de momento una pantalla algo más grande, pero una batería del mismo tamaño y la misma potencia de carga. No sabemos nada de las cámaras de fotos, pero no se espera que haya importantes cambios, conservando el sensor principal de 13 megapíxeles y el frontal de 8 megapíxeles. Respecto del sistema operativo tendremos HarmonyOS 3.1, la nueva versión que muchos están esperando en sus móviles de la marca.

Por último, el filtrador detalla los colores con los que llegará la tableta al mercado. Eso serán morado streamer purple, negro obsidian black, azul island blue o blanco cristal diamond. Una tableta que será mañana oficial, ya que se espera que se presente junto a los nuevos Huawei P60 y P60 Pro. Por lo que será uno de los gadgets más destacados de la presentación. Su llegada a España habrá que fiarla para más adelante, seguramente más hacia el verano, por el mes de junio. Pero de momento todo son conjeturas. Nos tocará esperar, mientras mañana saldremos de dudas en cuanto a sus verdaderas virtudes.