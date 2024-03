El nuevo Xiaomi CIVI 4 Pro presumirá de potencia y cámara Leica

Los asiáticos nos han sorprendido con el lanzamiento de su nuevo Xiaomi CIVI 4 Pro, un teléfono que está llamado a ser uno de los móviles más deseados de la marca en occidente, cuando se lance, probablemente, con la denominación de Xiaomi 14 Lite. Un teléfono que nos sorprende mucho, ya que a pesar de ese carácter Lite, cuenta con algunas características muy potentes, como su procesador o nada menos que una cámara de Leica. Vamos a conocer sus características, porque es probable que llegue a España más adelante.

Ficha técnica del Xiaomi CIVI 4 Pro

Xiaomi ha desvelado este nuevo teléfono, aunque no será hasta mañana cuando lo presente oficialmente en China, por lo que ahora conocemos sus primeras características, que por cierto son las más espectaculares que podíamos esperar. Lo primero de todo es que Xiaomi ha asegurado en las redes sociales chinas que su nuevo teléfono contará con el procesador más potente que vamos a conocer en 2024 en los móviles Android.

Este será un Snapdragon 8s Gen 3, y será más potente que los vistos en los propios Xiaomi 14, lo que nos llama poderosamente la atención, y nos da una idea de que ese apellido Pro podría significar algo más. El diseño de este teléfono es bastante original, con un gran módulo de cámara redonde que no está centrado en la parte trasera del teléfono, y que presume de la inscripción Leica en su interior.

Esto es algo completamente diferencial y que desde luego no esperábamos, ya que estas cámaras están reservadas casi en exclusiva a los modelos más avanzados y costosos de Xiaomi. Así que hablamos de un móvil que no será un simple gama media premium, sino que todo apunta a que puede ser algo más. Esta cámara contaría con tres sensores, aunque parecen cuatro, ya que el flash LED ocupa el espacio de uno de esos sensores. Así que la cámara sin duda alguna será uno de los aspectos más relevantes de este modelo y sin duda una rara avis en un segmento como este.

Por lo demás han desvelado que contará con algunos acabados de lujo, como el vidrio o el cuero vegano recubriendo la parte trasera. Y el grosor volverá a ser uno de sus puntos fuertes, con solo 7,45 milímetros. Además, será un móvil ligero, con un peso inferior a los 180 gramos. Desde luego estas características nos dan una idea de lo que esperar de este teléfono, pero nos confunden a la vez. Porque no se corresponden con lo que cabría esperar de un Xiaomi 14 Lite.

No parece que este vaya a ser el modelo que lo encarne, y sí otro modelo que no cuente con ese apellido Pro. Puede ser que este nuevo modelo más avanzada sea al fin y al cabo el futuro Xiaomi 14T, porque desde luego una cámara Leica y el procesador más potente del mercado no nos cuadran en absoluto con un modelo Lite, así que mañana saldremos de dudas, ya que si finalmente son dos modelos, lo más probable es que el modelo Lite no sea este teléfono del que acabamos de conocer sus primeras características.