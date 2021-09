Nuevo Vivo Y21s, un móvil barato y solvente para el día a día

Quien no tiene un teléfono móvil es porque no quiere, salvo casos excepcionales, y lo decimos porque cada vez es más barato acceder a un terminal que pueda satisfacer todas nuestras necesidades del día a día. Es el caso del móvil en el que nos fijamos ahora, y que ha lanzado la firma Vivo en Indonesia. Se trata de un terminal que llega con unas especificaciones ajustadas, algo que se refleja en el precio, que como sabéis en el caso de los móviles de Vivo no suele ser precisamente de los más económicos. Pero esta ocasión tenemos un móvil bastante barato que nos ofrece todo lo que podamos necesitar.

Así es el nuevo Vivo Y21s

Sin duda estamos ante un móvil con una buena relación de prestaciones y precio. En este caso con una pantalla de 6.51 pulgadas, con resolución HD+, lo normal en este tipo de móviles. Su procesador es un Helio G80 de MediaTek, uno de esos procesadores perfectos para jugar sin tener que soportar ralentizaciones. Le acompañan 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos de este teléfono es bastante notable en cuanto a rendimiento, ya que hablamos de que cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, de los tres con los que cuenta.

Vivo Y21s | Vivo

A este se une uno de 2 megapíxeles macro, así como otro de 2 megapíxeles de profundidad. Delante la cámara para hacer selfies es de 8 megapíxeles, una resolución bastante estandarizada en esta gama. Respecto de la batería, cuenta con una de 5000mAh, que nos permitirá mantenerlo encendido al menos un par de días, y se cargará mediantemente rápido gracias a la carga rápida de 18W, que es bastante para lo que suelen ofrecer los teléfonos de estas gamas. Respecto de la conectividad es bastante completo, con Wifi ac de doble banda, por lo que puede conectarse a redes Wifi 5G y navegar mucho más rápido. También cuenta con Bluetooth 5.0, así como conector minijack para auriculares, o un conector USB tipo C.

Vivo Y21s | Vivo

No es demasiado pesado, con un peso de 182 gramos, mientras que sus dimensiones son de 164 x 76 x 8mm, por lo que también es bastante delgado en comparación con otros móviles que cuentan con una batería tan grande. Llega con Android 11 como sistema operativo, bajo la capa de la marca china, FuntouchOS 11. Respecto del precio, es bastante asequible, ya que es de apenas 160 euros al cambio. Esto lo coloca como uno de los móviles más baratos de la marca, siendo una de las mejores opciones para la gama media más asequible. Un móvil que además es bonito, con un módulo de cámara con un aspecto original, que ya lo querrían algunos móviles más caros, y cuenta con un notch en forma de gota. No sería verlo en las tiendas españolas, si tenemos en cuenta que su predecesor, el Vivo Y20s, ya ha estado a la venta aquí, por lo que sería un paso lógico que este se pusiera a la venta.