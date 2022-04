Nuevo Samsung Galaxy M53 5G, a por la gama media con 120Hz

La firma coreana Samsung sigue lanzando nuevos modelos dentro de su gama media, y en este caso le toca el turno a uno de los más importantes que hemos conocido en las últimas semanas por su parte. Se trata del nuevo Samsung Galaxy M53, un teléfono que desde luego viene muy bien equipado y nos ofrece unas características más que solventes para un terminal de esta gama. De momento se ha dejado ver en la web oficial de Samsung, pero aún no se sabe su precio, al menos sí que conocemos todas las características con las que nos intentará seducir este teléfono.

Características del nuevo gama media de Samsung

Aunque la gama M es la más humilde de los coreanos, este modelo es de los avanzados dentro de ella. Estamos ante un móvil de destacadas funcionalidades, que tendrá que batirse con algunos modelos chinos que sin duda están arrasando entre su mismo público potencial. Para empezar, destaca por una pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 pulgadas, que tiene resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Por tanto, son las especificaciones de una pantalla de primer nivel, que no tiene nada que envidiar a las mejores de la gama alta. Es un móvil también potente.

Samsung Galaxy M53 5G | Samsung

De hecho, cuenta con el procesador Exynos 1080 de Samsung, que funciona a una velocidad máxima de 2.4GHz, y que ofrece un rendimiento solvente para las tareas cotidianas del día a día. A este le acompañan 6GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjetas microSD de hasta 1TB. Este terminal presume de una de las cámaras de fotos más completas de la gama media, primero porque cuenta con cuatro sensores, algo cada vez menos común.

Esta tiene un sensor principal de 108 megapíxeles, el más grande que hay actualmente en el mercado. Le acompaña un sensor de 8 megapíxeles gran angular, así como uno de profundidad de 8 megapíxeles y otro macro de 2 megapixeles, por lo que no podemos esperar algo más completo en esta gama. Delante la cámara tiene una resolución elevada, de 32 megapíxeles, por lo que va muy sobrada en este aspecto. La batería también tiene buenas especificaciones, como una capacidad de 5000mAh, que prácticamente se ha convertido en un estándar de la gama media.

Este llega con conectividad 5G, así como Wifi 5, que es uno de los más rápidos que podemos experimentar. Tiene Bluetooth 5.2, así como conectividad GPS y un conector USB tipo C. Por tanto, es un móvil realmente solvente en un gran número de aspectos. Además, no es un móvil especialmente pesado, ya que tiene un peso de 176 gramos. También es razonablemente delgado, con unas dimensiones de 164,7 x 77 x 7,4 milímetros. No dudamos de que llegará a España en algún momento, como lo han hecho sus predecesores, pero a día de hoy no se conoce el precio por el que podría hacerlo. Este debería moverse entre los 300 y 400 euros si nos basamos en esos anteriores modelos.