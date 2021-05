El nuevo Samsung Galaxy F52 5G presume de cámara de 64 megapíxeles y 120Hz

Los móviles de gama media sin duda son los más populares del mercado, ya que sin hacer enormes desembolsos nos permiten contar con funcionalidades que hasta hace poco eran exclusivas de las gamas altas más caras. En esta ocasión nos hacemos eco de un nuevo teléfono de la firma coreana, el Samsung Galaxy F52 5G, que nos propone una ficha técnica bien equilibrada con un precio bastante ajustado. Aunque de momento solo llegue a China, es un móvil bastante a tener en cuenta en la actualidad.

Características del Samsung Galaxy F52 5G

En este móvil hay un detalle de diseño que podría pasar desapercibido pero que nos ha parecido de lo más curioso. Hablamos de la ubicación de la cámara de fotos frontal, que normalmente se ubica en la parte superior izquierda de la pantalla, o en la central, pero que rara vez vemos ubicado en la parte derecha, siempre mirando de frente al teléfono. En este caso el nuevo teléfono de Samsung es de los segundos, y tiene su cámara perforada colocada en el lado derecho. Pero más allá de este detalle es un móvil muy bien equipado y solvente.

Samsung Galaxy F52 5G | Samsung

Empezando por su pantalla, con un gran tamaño de 6.6 pulgadas y resolución Full HD+. Esta tiene una gran tasa de refresco de 120Hz, así como una relación de aspecto de 20:9. Un terminal que además llega con un procesador bastante potente, el Snapdragon 750G, que es el que brinda conectividad 5G a este conjunto. Le acompañan 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 1TB. La cámara de fotos también ofrece mucha calidad, en este caso con cuatro sensores.

Samsung Galaxy F52 5G | Samsung

El principal de ellos es de 64 megapíxeles, mientras que le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles, uno de profundidad de 2 megapíxeles, y macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara perforada en la esquina de la pantalla es de 16 megapíxeles. La batería también es uno de los aspectos más destacados, ya que nos ofrece una capacidad de 4500mAh y a su vez una carga rápida de 25W, por lo que se cargará en algo más de una hora al completo. Un teléfono que además cuenta con conectividad Wifi 5, Bluetooth 5.0, GPS, conector USB tipo C, así como otro conector minijack de 3.5mm para auriculares. El lector de huellas en este caso está ubicado en el lateral, dentro del botón de encendido.

Su sistema operativo es Android 11 que llega bajo la capa One UI 3.1, la última versión de esta. Es un móvil un tanto pesado para la batería que tiene, de 199 gramos, mientras que sus dimensiones son de 164,6 x 76,3 x 8,7 milímetros. Sin duda lo mejor es el precio, ya que a pesar de todas las grandes características se pone a la venta por 250 euros al cambio, de momento en China. Esta gama F no está presente en Europa, pero no sería raro tanto que se estrenara en un futuro cercano, como que este teléfono llegue con otro nombre diferente a Europa.