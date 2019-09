Samsung ya no le hace ascos a la gama media más barata, lo que para nada es malo, sino todo lo contrario. La firma surcoreana está llevando a la gama media todo el prestigio de la marca, lo que está dando como resultado una serie de nuevos smartphones que nos ofrece excelentes acabados, diseños atractivos, un gran equipamiento, y un precio con el que pueden competir frente a los móviles chinos más baratos. Ahora precisamente Samsung ha presentado uno de sus móviles más baratos, pero que viene equipado con una cámara triple, nada común en la gama donde se va a desenvolver este nuevo teléfono.

Características del Samsung Galaxy A20s

Estamos ante un móvil que por un precio muy ajustado ofrece unas características realmente interesantes, y que no renuncia a buenas prestaciones en los aspectos más destacados del terminal. Empezando por su pantalla de 6.5 pulgadas y resolución HD+ con Infinity V Display, o lo que es lo mismo, notch en forma de gota de agua en la parte superior. El procesador es de ocho núcleos, y no se sabe exactamente cuál es, aunque no debería ser muy diferente del Exynos 7884 con el que cuenta el modelo estándar.

Características del Samsung Galaxy A20s | Samsung

La memoria RAM está disponible en 3GB o 4GB, mientras que el almacenamiento interno es de 32GB o 64GB ampliables mediante tarjetas microSD. Sin duda su gran atractivo, además del precio y su gran pantalla es la cámara de fotos triple, que es bastante poco común en este segmento del mercado. Esta cámara de fotos triple cuenta con tres sensores de 13 megapíxeles, 8 megapíxeles gran angular y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Este sensor es perfecto para hacer los mejores retratos posibles, ya que permite reconocer en 3D al sujeto y su entorno para hacer el mejor desenfoque posible y más realista.

Samsung Galaxy A20s | Samsung

Delante la cámara de fotos es de 8 megapíxeles. Llega con USB Tipo C, 4G/LTE, Dual SIM, Bluetooth 5, WiFi 802.11 Dual y conector mini Jack de 3.5mm para los auriculares. La batería tiene también una gran capacidad, siendo de 4000mAh, lo que nos permitirá mantener encendido el teléfono durante más de un día con una sola carga. El software con el que llega es Android 9 Pie bajo la capa One UI de Samsung.

El precio al que llega este nuevo smartphone, de momento al mercado malayo, donde ha sido presentado por Samsung, es de unos 150 euros al cambio, lo que es un precio muy bajo para un móvil tan bien equipado. Un teléfono además que cuenta con un diseño muy elegante, está perfectamente acabado, como podemos esperar de un móvil Samsung, y que además es de los más baratos de su gama. De momento no sabemos si llegará a España, pero desde luego sería un gran impulso para las ventas de la firma en la parte más baja de su gama, que precisamente es la que más están potenciando los surcoreanos.