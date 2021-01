El nuevo Samsung Galaxy A02 estrena gran batería, más pantalla y precio ajustado

Estamos en los primeros compases de 2021 y ya son varios los móviles que hemos conocido en este periodo de tiempo, el último de ellos ayer, el nuevo Motorola Edge S, un teléfono más económico que su predecesor pero que renuncia a su seña de identidad. En este caso nos hacemos eco de un nuevo móvil de Samsung, que sucede a uno de sus terminales más baratos, o mejor dicho, parece que lo complementa, ya que se trata de un terminal completamente nuevo, que ofrece un tamaño más grande. Un nuevo terminal que podría llegar a España de la misma forma que ya lo hizo el A01.

Características el Samsung Galaxy A02

Estamos ante un teléfono de pocas pretensiones, que tiene su atractivo sobre todo en su precio ajustado, que, por cierto, no hemos conocido, pero que sabiendo de dónde viene y la gama a la que pertenece es de esperar que tenga un precio inferior a los 150 euros, compitiendo en la franja de móviles como el Redmi 9 o los Realme C, aunque con alguna carencia respecto de ellos. Esta modelo es bastante más grande que al A01, que tenía una pantalla de menos de 6 pulgadas. En este caso el nuevo modelo ofrece un panel de 6.5 pulgadas con resolución HD+ y notch en forma de gota de agua, conocida en Samsung como Infinity-V.

Samsung Galaxy A02 | Samsung

Esta pantalla tiene una resolución HD+. El procesador con el que cuenta es un MediaTek MT6739W, bastante básico, pero suficiente para el día a día cotidiano de cualquier usuario. La memoria RAM es de 2GB o 3GB, mientras que el almacenamiento interno con el que cuenta es de 32GB o 64GB, ampliable mediante tarjetas microSD de hasta 1TB. La cámara de fotos es bastante sencilla, siendo dual, con un sensor principal de 13 megapíxeles. El sensor secundario es macro y de 2 megapíxeles. Delante, dentro del notch en forma de gota de agua, hay una cámara frontal de 5 megapíxeles. Un teléfono que destaca entre otras cosas por tener una batería de gran capacidad.

Esta tiene 5000mAh, aunque la carga es de solo 7.5W, por lo que hay olvidarse de toda posibilidad de que se pueda cargar rápidamente. Tiene unas dimensiones de 75,9 x 164 x 9,1 mm y pesa 205 gramos. Integra sonido Dolby Atmos y es compatible con doble SIM. Tiene sensor de proximidad, así como acelerómetro. Tiene Wifi 802.11 b/g/n de 2.4GHz, así como Bluetooth 5.0. El conector para cargar su batería es un microUSB. También tiene conector minijack de auriculares de 3.5mm.

Este teléfono se ha presentado oficialmente en la página de Samsung en Tailandia. No se ha especificado precio, pero es de esperar que sea de los móviles más baratos de Samsung. De hecho, como podéis comprobar es uno de los más básicos de la firma coreana, y por tanto no hay que esperar un precio elevado, quizás algo por encima del actual A01, que lo podemos comprar en España por 139 euros. No debería tardar mucho en llegar a España, una vez que su llegada a Tailandia supone una versión global de facto.