Un nuevo render recrea el iPhone 17 Pro Max, y no deja a nadie indiferente

En las últimas semanas, hemos conocido sorprendentes informaciones acerca de los futuros iPhone 17, sobre todo cuando hablamos de su diseño. Y es que este cambiaría radicalmente respecto de lo que conocemos ahora, y además en una dirección que no habríamos visto venir nadie. Tanto es así que los diseños vistos hasta ahora nos muestran un teléfono con un aspecto similar al de los Google Pixel, ahí es nada, algo que no sabemos si gustará a los seguidores de la marca de la manzana, siempre tan celosos con la exclusividad de sus móviles. Ahora una nueva imagen recrea el aspecto de este esperado teléfono.

Confirma los radicales cambios en el diseño del iPhone 17 Pro Max

El diseño que ha compartido el canal ruso Wylsacom nos muestra un iPhone 17 Pro Max con un diseño que sigue el aspecto de las diferentes imágenes que se han venido filtrando de estos teléfonos en las últimas semanas, perseverando en ese aspecto tan sorprendente. La imagen nos muestra de nuevo un diseño que cuenta con un módulo de cámara totalmente diferente. Y que nos recuerda a los Google Pixel 9, con ese módulo de grandes dimensiones, dispuesto de manera horizontal, con laterales curvos en forma de píldora y una barriga considerable.

Y es que la realidad es que casi imposible no pensar en los teléfonos de Google al ver las imágenes de este futuro iPhone 17. Algo que desde luego tiene bastante confusos a los seguidores de la marca, que demandaban novedades en el diseño, pero a lo mejor no estas precisamente. Y es que hablamos de un aspecto que no es que no guste, pero que se parece tanto a un modelo de la competencia, que no deja de ser sorprendente.

Pero recordemos que cuando Apple estrenó el diseño actual de los módulos de cámara de sus iPhone, Huawei ya había lanzado móviles con un diseño muy parecido, por lo que no sería tan extraño que Apple volviera a dar estos pasos en términos de diseño. Y obviamente, el diseño de los smartphones está ya muy manido, y es bastante difícil lanzar diseños que sean rompedores, y que a la vez gusten. Desde luego el aspecto del futuro iPhone es algo que ha sorprendido y mucho.

En el render de este medio se puede apreciar también un aspecto que ha sorprendido bastante. Y es que una de las imágenes que se han filtrado hasta ahora de la cadena de suministro mostraba un marco de este teléfono totalmente metálico. Pero con un gran hueco en la parte inferior del módulo de cámara. Parece que la clave es que el cuerpo de este iPhone 17 Pro Max va a combinar tanto el metal, como el vidrio, que se ubicaría dentro de ese gran hueco del que hablamos en la parte trasera.

No obstante, todavía tenemos prácticamente 10 meses por delante para que este modelo se convierta en una realidad, por lo que hay tiempo para cambios. Pero la insistencia de este diseño en las últimas semanas nos hace pensar en que finalmente será una auténtica realidad.