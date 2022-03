Nuevo Redmi K50 Pro, todo potencia a un precio contenido

Llevábamos semanas conociendo detalles, muchos, sobre los futuros móviles de alta gama de Redmi. Como sabéis esta es la marca de móviles asequibles de Xiaomi, pero al menos en China, también tiene sus propios teléfonos premium. Es el caso de este nuevo Redmi K50 Pro, un teléfono que destaca por ser el primero en contar con la nueva conectividad Bluetooth y una potencia solvente gracias al procesador más potente de MediaTek. Vamos a conocer todo de él, ahora que ha llegado junto a otros dos modelos más a su país de origen.

Así es el nuevo Redmi K50 Pro

Xiaomi ya ha lanzado los nuevos Xiaomi 12, sus topes de gama, que precisamente llegaban a España esta misma semana. Pero normalmente esta gama alta de Redmi suelen perderse por el camino de llegada a España, o bien se transforman en móviles de otras marcas, como la propia Xiaomi o POCO. En esta ocasión se han presentado los Redmi K50, K50 Pro y K40S, nos fijamos en el modelo más avanzado, que al fin y al cabo es el que marca tendencia y un nuevo techo dentro de las posibilidades de Redmi.

Redmi K50 Pro blanco | Xiaomi

Se estrena con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, fabricada por Samsung, y que tiene una resolución 2K, de 3200x1440 píxeles. Además, su tasa de refresco es de 120Hz, por lo tanto, ofrece todo lo que podemos esperar de un tope de gama. El procesador también está a la altura, de hecho, se trata de un MediaTek Dimensity 9000, que es el más potente del fabricante chino, y que está más cerca que nunca del rendimiento del Snapdragon 8 Gen 1, por lo que va muy sobrado de potencia.

Redmi K50 Pro | Xiaomi

La memoria RAM que ofrece es de 8GB o 12GB, mientras que el almacenamiento interno puede ser de 128GB, 256GB o 512GB. La cámara de fotos llega con tres sensores, y quizás no sea su punto más fuerte. El sensor principal es de 108 megapíxeles, mientras que el ultra gran angular es de 8 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles, como decimos, una cámara digna, pero no es ni mucho menos por lo que destaca. Delante la cámara selfie es de 20 megapíxeles, una resolución notable. Donde sí que da el do de pecho es en la batería, esta tiene una capacidad de 5000mAh, y una carga ultra rápida al nivel de los mejores, con una potencia de 120W, que puede cargarla en apenas 19 minutos al completo.

Es el primer móvil en contar con conectividad Bluetooth 5.3, que es el nuevo estándar de conectividad de este tipo, que ofrece una señal más estable y de más calidad. Tiene altavoces estéreo, así como un lector de huellas lateral. Tiene un peso de 201 gramos, y un grosor de 8.48mm, por lo que es un móvil bastante pesado y grueso. Un teléfono que desde luego destaca por una gran pantalla, de mucha calidad, uno de los procesadores más potentes y una carga rápida sin igual, su único punto flaco, la cámara. Un móvil que se estrena en China por unos 495 euros al cambio en su versión más asequible.