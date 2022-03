Los Xiaomi 12 y 12 Pro llegan a España para poner patas arriba la gama alta

La gama alta de Xiaomi ya se presentaba a finales del pasado año, la última semana de diciembre, y desde entonces habían sido muchas las quinielas por parte de los fans de la marca para saber cuándo se produciría finalmente el lanzamiento. Como era de esperar, la firma china ha esperado al filo de la primavera para lanzar a nivel global sus nuevos teléfonos de alta gama, los nuevos Xiaomi 12 y 12 Pro. Uno terminales que llegan a nuestro país con unas características de mucho nivel e interesantes regalos si nos hacemos ahora con ellos.

Precio y disponibilidad en España

Son tres los modelos que se lanzan en nuestro país. Hablamos del Xiaomi 12 en una versión de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno con un precio de 799,99 euros. Otra versión del Xiaomi 12 cuenta con 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno por 899,99 euros. Por último, el modelo más avanzado, el Xiaomi 12 Pro con 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, ubica a estos teléfonos en un escalón por debajo en cuanto a precio respecto de sus principales competidores. Si nos hacemos con estos teléfonos entre el 22 de marzo y el 31 de marzo nos llevaremos de regalo un reloj Xiaomi Watch S1 Active.

Nuevo Xiaomi 12 | Xiaomi

Nuevos exponentes de la gama alta

Estos nuevos teléfonos suponen el techo de la gama de Xiaomi para esta primera mitad de 2022, a la espera de un modelo Ultra que aún no se ha presentado en China, y que no sabemos si llegaría a España. El modelo Pro que es el más interesante, nos ofrece una pantalla AMOLED LPTO, con una tasa de refresco de 120Hz, así como un tamaño de 6.73 pulgadas, por lo que es grande, y una resolución 2K de 1440x3200 píxeles, por lo que no podemos esperar mejores especificaciones en una pantalla móvil.

Nuevo Xiaomi 12 Pro, máxima potencia, tripe cámara de 50MP y carga ultrarrápida | Xiaomi

Es un móvil muy potente, con un procesador Snapdragon 8 Gen 1, y como hemos visto hasta 12GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. La cámara como no podía ser de otra forma es otra de las características más destacadas de este teléfono. Y es que cuenta con tres sensores de 50 megapíxeles nada menos, algo normal en el sensor principal, pero nada común en el caso de lo sensores telefoto y ultra gran angular. Delante la cámara de fotos también tiene una gran resolución, de 32 megapíxeles. Y otro de los platos fuertes lo encontramos en la batería de 4600mAh, que cuenta con una potencia de carga de nada menos que 120W. Esto permite cargar al completo el teléfono en unos espectaculares 18 minutos, y cargarlo al completo sin cables en solo 42 minutos.

El modelo estándar, el Xiaomi 12, tiene una pantalla más pequeña, con menos resolución, Full HD+ y 120Hz. El procesador es el mismo Snapdragon 8 Gen 1, y la cámara en cambio tiene tres sensores de 50 megapíxeles, 13megapíxeles ultra gran angular y 5 megapíxeles telefoto. Por último, la batería se carga un poco más lenta, con una potencia de 67W, que permite recargar al completo en solo 53 minutos.