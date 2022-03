Nuevo Redmi 10C, el más barato de Xiaomi estrena cámara de 50 megapíxeles

A finales de la semana pasada se filtraban prácticamente todas las características del Redmi 10C. Ahora este teléfono se ha anunciado de forma oficial durante el fin de semana. Eso sí, en una región como es Nigeria, donde no es habitual conocer los nuevos lanzamientos de la marac. Pero cabe la posibilidad de que se trate de un teléfono de gama de entrada para países en vías de desarrollo, por lo que no sería el objetivo un lanzamiento europeo, aunque no hay que descartarlo. Los modelos C de Xiaomi siempre han sido los más baratos del mercado junto a los A.

Características del Redmi 10C

Estamos ante un móvil bastante básico, pero que ha dado un salto de calidad muy importante respecto por ejemplo del Redmi 9C. Este teléfono por tanto nos ofrece un diseño completamente diferente de su predecesor, y algunas características que desde luego son destacables respecto de sus predecesores. En esta ocasión el nuevo Redmi 10C estrena una pantalla de un tamaño notable, de 6.71 pulgadas, con resolución Full HD+, pero con una tasa de refresco de 60Hz.

Redmi 10C | Redmi

El rendimiento depende de un procesador Snapdragon 680, que desde luego es bastante potente para lo que podemos esperar de unos teléfonos como estos. Un teléfono que cuenta con una memoria RAM de 4GB, así como 64GB de o 128GB de almacenamiento interno ampliables mediante tarjetas microSD. Por tanto, también están bastante bien equipados en este aspecto. La cámara de fotos es una de las novedades más agradables. Ya que, aunque cuenta con solo dos sensores, uno de ellos es de 50 megapíxeles, una resolución más que suficiente para un teléfono de esta gama. El otro sensor, de profundidad, es de 2 megapíxeles.

Redmi 10C | Redmi

Delante la cámara para hacer selfies es de 5 megapíxeles, correcta sin más para hacer fotos o videollamadas. La batería tiene una buena capacidad, con 5000mAh, y la carga rápida no es especialmente veloz, con 18W de potencia. Un teléfono que tiene el lector de huellas en un lugar que nos parece bastante poco habitual, como es dentro del propio módulo de cámara. Este es cuadrado y tiene unas grandes dimensiones, que permiten integrar ese lector, que es de color negro también, como el resto del módulo.

Un teléfono que llega con MIUI 13 como capa de personalización, así como con Android 11 como sistema operativo, por lo que es de esperar que dentro de poco reciba su ración de Android 12. El precio al que llegan a Nigeria es de unos 170 euros en la versión que cuenta con 4GB de memoria RAM, así como 64GB de almacenamiento interno. Por otro lado, la que cuenta con 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, con un precio de 190 euros al cambio. Un teléfono que desde luego podría llegar perfectamente a España en el futuro, al menos por especificaciones. De hecho, los anteriores modelos C de Redmi se han vendido todos en nuestro país, veremos qué ocurre.