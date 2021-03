El nuevo Realme 8 Pro presume de cámara de 108 megapíxeles por menos de 300€

Llevamos una semana muy activa en cuanto a lanzamientos, y más hoy, que hemos visto llegar a España varios teléfonos, televisores e incluso pulseras de actividad, principalmente de los competidores de Realme, que acaba de lanzar uno de los que va a ser más populares en la gama media. Hablamos del Realme 8 Pro, un teléfono que sorprende con unas características hasta hace poco reservadas a la gama alta, y que llega con un precio inferior a los 300 euros, por lo que se posiciona muy bien en esta gama media.

Características del Realme 8 Pro

Un teléfono que sorprende por muchas, aunque sin duda es esa excelente relación de prestaciones y precio la que más va a gustar. Estamos ante un móvil que cuenta con pantalla de 6.4 pulgadas, que nos hubiera gustado que contara con una tasa de refresco elevada, pero que ofrece una tradicional de 60Hz. Su resolución es Full HD+, mientras que el panel es LCD. Un móvil que nos ofrece un procesador Snapdragon 720. Este cuenta con 6GB u 8GB de memoria RAM según el modelo, mientras que el almacenamiento interno es de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD.

Realme 8 Pro | Realme

Sin duda uno de los aspectos más destacados es el de la cámara de fotos, ya que llega con una cuádruple, que cuenta con un enorme tamaño de 108 megapíxeles. A este le acompañan sensores de 8 megapíxeles ultra gran angular, 2 megapíxeles macro, así como otro macro de 2 megapíxeles, por lo que podemos hacer fotos en escenas muy diferentes con todas las garantías. Delante la cámara de fotos perforada en la pantalla tiene un tamaño de 16 megapíxeles, lo que es elevado para este tipo de cámaras.

Realme 8 Pro | Realme

La batería es grande, pero no tanto como la de sus rivales, ya que es de 4500mAh, algo que compensa con una carga muy rápida, que es de 50W, por lo que puede cargarse por completo en un tiempo estimado de unos 50 minutos, y obtener mucha autonomía en unos pocos minutos. Este teléfono llega con Wifi ac, así como Bluetooth 5.0, NFC para poder hacer pagos móviles en establecimientos, GPS y conector USB tipo C. Es compatible con audio de alta resolución, y además integra el lector de huellas en la pantalla.

Este teléfono ya se puede comprar en España con un precio más que asequible si tenemos en cuenta su ficha técnica y sobre todo su cámara de 108 megapíxeles. La versión más básica es la que tiene 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno y tiene un precio promocional de 259 euros, mientras que el precio oficial después de la promoción será de 279 euros. Por otro lado la versión de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno tiene un precio promocional de 279 euros, que después de la promoción pasará a ser de 299 euros. Sin duda un teléfono que va a dar mucho que hablar, sobre todo en cuanto pasen tres o cuatro meses y lo tengamos con un precio de alrededor de los 200 euros.