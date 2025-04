El nuevo POCO C71 ya es oficial, aunque te va a sonar muy familiar

Durante las últimas semanas hemos ido conociendo detalles sobre un nuevo teléfono de POCO, que a medida que íbamos conociendo más detalles de él, nos demostraba que estaba muy cerca del Redmi A5 en cuanto a características. Y parece haberse hecho realidad, ya que el nuevo teléfono de POCO parece básicamente una edición india del teléfono asequible que hemos conocido la semana pasada por parte de Redmi. Y todo indica que se lanzará en España, pero no sabemos si bajo una denominación u otra.

Ficha técnica del POCO C71

Asumiendo que este teléfono está basado en el Redmi A5, podemos tener ya bastante claras sus características. Empezando por el diseño, que es uno de los más atractivos que hemos visto en un teléfono de su gama, claramente de entrada y muy humilde en precio. Un terminal de POCO que ahora nos ofrece una pantalla muy grande, que roza las 7 pulgadas, concretamente nos ofrece un panel con diagonal de 6,88 pulgadas.

Este tiene tecnología LCD, así como un brillo pico de 600 nits. Lo más sorprendente, es que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, algo que no tienen tan siquiera los iPhone 16 y 16 Plus. En cuanto a su rendimiento, es bastante humilde, ya que su procesador Unisoc T7250 no es precisamente el modelo más potente de la marca, pero sin duda nos ofrece lo suficiente para hacer las tareas básicas del día a día sin apenas despeinarse.

POCO C71 | POCO

Este viene acompañado de una buena cantidad de memoria RAM, con 6 GB, así como un almacenamiento interno de 128 GB ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos es también bastante básica, con un sensor de 32 megapíxeles, así como una lente auxiliar, de esas que no llegan al megapíxel y que se usan sobre todo para mejorar los retratos. Delante, dentro del notch en forma de gota, cuenta con un sensor de 8 megapíxeles.

La batería de este teléfono tiene una capacidad de 5200 mAh, más que suficiente para estar encendido más de un día con un uso intenso. Esta se carga con 15 W de potencia, algo que no es que se pueda considerar como carga rápida. Es un teléfono resistente a las salpicaduras de agua y polvo, con una certificación IP52. El lector de huellas lo tiene integrado en el lateral, dentro de su botón de encendido. Lo que, si sabemos de este modelo, a diferencia del Redmi A5 es su precio.

Y es que su versión más asequible cuesta tan solo 70 euros, con memoria de 4GB+128. La versión de 6GB+128GB tiene un precio de 80 euros al cambio. De momento se ha puesto a la venta en la India, y no se sabe si se lanzará más allá de aquellas fronteras. Aunque el Redmi A5 ya aparece en la web global de Xiaomi, no hay que descartar que pueda llegar a España bajo la denominación de POCO, algo que no debería demorarse demasiado, quizás algunas semanas.