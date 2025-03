Xiaomi lanza su móvil más barato, el nuevo Redmi A5

Lo habíamos visto filtrado en las últimas semanas, incluso hace unos días se había filtrado al completo en la web indonesia de Xiaomi, lo que os contamos aquí precisamente. Ahora este teléfono se extiende a más mercados, y se pone a disposición del público con una ficha técnica que viene a confirmar todo eso que se había filtrado previamente. El móvil más barato de Xiaomi, y del que todavía no estamos seguros cómo va a llegar a nuestro país, si lo hará con esta u otra denominación, como por ejemplo POCO.

Ficha técnica del nuevo Redmi A5

Como se había filtrado previamente, la aparición de este teléfono en las páginas web asiáticas de Xiaomi, nos confirma todas sus características de manera oficial. Un móvil bastante básico del que podemos esperar las características más humildes de entre los teléfonos de la marca, pero que no por ello no dan la talla. En este nuevo teléfono nos encontramos con una pantalla bastante grande, que tiene un tamaño de 6,88 pulgadas, así como una tasa de refresco de 120 Hz.

Los nuevos Redmi A5 | Xiaomi

Este tiene una resolución HD+ de 1640x720 píxeles, así como una densidad de 260 ppi, y un brillo bastante básico de 450 nits pico, nos se puede pedir mucho más este precio. Respecto de la potencia, es bastante limitada, pero igualmente útil para las funciones más habituales. Ya que cuenta con un procesador Unisoc T7250. A este le acompañan 4 GB de memoria RAM, así como 128 GB de almacenamiento interno, por lo que en este aspecto viene bastante equipado, una vez más teniendo en cuenta su precio tan ajustado.

La cámara de fotos también es muy sencilla, aunque hay dos sensores detrás, liderados por uno de 32 megapíxeles, la realidad es que hay un sensor secundario del que no hay detalles, seguramente se trate de una de esas lentes de apoyo para los retratos. Delante, la cámara para selfies tiene una resolución de 8 megapíxeles. La batería tiene una buena capacidad, de 5200 mAh, y su carga rápida es de 15 W, lo más usual, por otro lado.

Un móvil que llega con 4 GB de memoria RAM virtuales adicionales, asó como conectividad Wifi de doble banda, Bluetooth 5.2, conector minijack de 3,5 mm, así como un puerto USB tipo C. Aunque es un móvil de características limitadas, esto no debe ser problema, ya que su software está adaptado a sus recursos, puesto que contamos con Android 15 Go Edition como sistema operativo.

Un móvil al que no podemos pedirle mucho más. Sobre todo, si tenemos en cuenta su ridículo coste, porque en Indonesia se ha lanzado con un precio al cambio de apenas 69 euros. Desde luego ofrece mucho más de lo que podríamos esperar de un teléfono de este precio. Eso sí, en caso de llegar a España mucho nos tememos que no será tan económico como este modelo indonesio, y su precio seguramente se acerque más a los 100 o 120 euros. Ignoramos si se lanzará en nuestro país, pero es evidente que hay muchas posibilidades. No obstante, no veo a Redmi lanzando un móvil accesible con procesador Unisoc en nuestro país, pero cosas más raras hemos visto.