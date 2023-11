Nuevo AI PIN, el móvil que quiere a jubilar a los smartphones

Hasta hace unas horas había bastante expectación alrededor de lo que pudiera anunciar Humane, la firma detrás del AI PIN, un nuevo teléfono móvil que quiere acabar para siempre con el concepto tradicional de teléfono móvil. Se trata de un dispositivo novedoso en el fondo y en la forma, y desde luego con la intención de cambiar por completo nuestra percepción la telefonía. Buenas intenciones y conceptos revolucionarios no les falta, contando entre sus desarrolladores a ex de Apple, pero como es habitual, los proyectos tan disruptivos y arriesgados corren el peligro de descarrilar pronto, veamos si este será el caso.

Un móvil en forma de pin que proyecta sobre tu mano

Este nuevo teléfono prescinde de una pantalla porque en su lugar cuenta con un proyector que permite mostrar toda la información que tendríamos en la pantalla en cualquier superficie, incluso sobre nuestras manos. Es un dispositivo diminuto porque no necesita la pantalla y lo apuesta todo a la proyección de los datos. Para ello cuenta con una pantalla Laser INK, una tecnología que funciona a la perfección con la proyección de los contenidos del teléfono con una resolución HD de 720p.

Con estos podemos interactuar directamente en la mano, realizando diferentes gestos para ir moviéndose por los menús que nos proyecta desde su pequeño cuerpo. Por ejemplo, para seleccionar una opción solo tendremos que cerrar nuestros dedos, en forma de pellizco. Además, el control por voz también toma mucho protagonismo en este terminal, al prescindirse de la pantalla habitual. Ha sido diseñado para que, con un toque sobre su cuerpo, manteniéndolo pulsado, podamos hablar con este divertido dispositivo. Si lo hacemos con dos dedos, se activa el modo interprete para comenzar a traducir instantáneamente.

Parara todo ello cuenta con un asistente personal asistido por IA, que será quien realice todas las tareas que le pidamos y quien responderá a todas las preguntas que le hagamos mientras mantenemos pulsado este AI PIN. Unas respuestas que veremos proyectadas igualmente sobre la mano o cualquier otra superficie que tengamos a mano. Por supuesto es un teléfono, y sonará y vibrará como cualquier otro cuando nos llamen.

Por supuesto mostrará el nombre de quien nos llama o su número en su pantalla láser proyectada. Es un móvil que lo fia casi todo a la IA, que será la encargada de actuar como verdadero sistema operativo y nexo de unión entre todas las funciones que podamos requerir de este curioso teléfono, siepre mediante esos comandos de voz, al no tener una pantalla física donde teclear. Por supuesto, con la voz podremos componer mensajes que veremos reflejados en la proyección, a la vez que seleccionamos su envío con esos gestos de la mano.

Un diminuto móvil al que no le falta tampoco una cámara de fotos, de cierta calidad, con sensor de 13 megapíxeles, que podrá capturar todo lo que ocurre delante de nosotros mientras lo llevamos en la solapa de la chaqueta. De momento no hay detalles sobre la duración de la batería, que entendemos será bastante amplia al carecer de pantalla como tal. Llega con sensores de luz, de movimiento, de GPS y también de profundidad TOF. Es un móvil que cuenta con procesador Snapdragon, del que no sabemos modelo, pero es de ocho núcleos, así como con 4GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno. También ofrece Wifi 5 y Bluetooth.

Precio del AI PIN

Este nuevo y revolucionario móvil se lanza de momento en Estados Unidos, donde tiene un precio de 699 dólares, prácticamente lo mismo en euros. Un precio que parece excesivo por muy revolucionario que sea. Ahora toca esperar a comprobar si realmente propicia un cambio de tendencia, o si se convierte en otro producto de nicho.