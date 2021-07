La firma china OPPO sigue lanzando nuevos dispositivos para la gama media, que cada vez es más amplia. En este caso se trata de un nuevo modelo de su reputada gama Reno, que como sabéis nos ofrece los terminales de gama media con una relación de diseño, prestaciones y precio mejor. En este caso se trata de una nueva variante de su modelo de gama media, el Oppo Reno6 Z 5G, que llega con algunas características de primer nivel, pero ubicándose en una gama media más avanzada. Un teléfono que destaca tanto fuera como por dentro, y que debería ser la versión más asequible de los Reno6, y eso que no se ha desvelado su coste.

Características del OPPO Reno6 Z 5G

Este móvil llega con una serie de características que nos permiten pensar en él como en un móvil de gama media Premium. No hay más que ver su ficha técnica, aunque quizás el diseño no está a la altura, ya que sin duda se ve bastante corriente y poco diferente al de su competencia. En cuanto a las características nos ofrece una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas, con resolución Full HD+, aunque no hay una tasa de refresco fuera de lo habitual. Aunque tienen una tasa del panel táctil de 180Hz, lo que es bastante elevado también.

Nuevo OPPO Reno6 Z 5G, un gama media delgado y liviano | OPPO

Llega con un procesador Dimensity 800U, que es uno de los nuevos para la gama media de MediaTek, y que ofrece un buen rendimiento y conectividad 5G, tan importante estos días. A este le acompaña una memoria RAM de 8GB, así como un almacenamiento interno de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD, por lo que en este aspecto es bastante destacable. La cámara de fotos también raya a gran nivel, siendo ahora triple, con tres sensores de 64 megapíxeles, 8 megapíxeles ultra gran angular y de 2 megapíxeles macro.

OPPO Reno6 Z 5G | OPPO

Uno de los sensores más sorprendentes lo encontramos delante, con una resolución de 32 megapíxeles, más propia de la que nos puede ofrecer un móvil de gama más alta. La batería con la que cuenta es de 4310mAh, contando además con una carga rápida de 30W, lo que permitiría cargar el teléfono en apenas una hora al completo. Cuenta con conectividad 5G, así como con Wifi 6, Bluetooth 5.1, conector USB tipo C y minijack. Al contar con una pantalla AMOLED, esta aloja debajo un lector de huellas completamente integrado.

Las dimensiones de este teléfono son de 160,2 x 73,38 x 7,97 mm, por lo que es moderadamente delgado, mientras que pesa 173 gramos, por lo que es un teléfono que se puede considerar también muy liviano. Así que es un teléfono al que no le falta de nada, y el que puede considerarse como el modelo más accesible de la gama Reno6 hasta ahora. OPPO no ha desvelado el precio, y no sabemos tampoco si llegará a España, aunque alguno de sus predecesores sí que llegó en su momento aquí. Desde luego es un dispositivo de lo más interesante para la gama media que no descartamos llegue a España con otro nombre diferente.