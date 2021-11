Nuevo Oppo A95 4G, lector de huellas en la pantalla y carga rápida a buen precio

La firma china Oppo sigue lanzando nuevos modelos para su gama media, y hoy lo ha hecho de un teléfono que es de esperar que en el medio plazo se convierta en uno de los mejores y más populares de la gama media en España. Y es que actualmente en España se vende el Oppo A94, uno de los modelos más accesibles de la marca, y que ahora tiene un sucesor en la piel de este nuevo Oppo A95 en su versión 4G. Vamos a conocer todas sus características, que por cierto dan un gran salto de calidad sobre todo en su pantalla.

Así es el Oppo A95 4G

La gama media se está poniendo más interesante que nunca con unos móviles que ofrecen unas características cada vez mejores y a precios más ajustados. Es el caso de este Oppo A95 4G, que estrena una ficha técnica destacada sobre todo en dos aspectos. Uno de ellos es la pantalla, que cuenta con tecnología AMOLED, tiene un tamaño de 6.43 pulgadas, así como resolución Full HD+. Lo único que le podemos echar en cara en este aspecto es que su tasa de refresco es la tradicional de 60Hz, lo que sin duda nos decepciona. Pero se compensa con una tecnología AMOLED poco habitual en estas gamas.

Oppo A95 4G | Oppo

Su procesador es un Snapdragon 662, uno de los más versátiles y veteranos de la gama media, que ofrece un rendimiento más que suficiente. Y más con los 8GB de memoria RAM con los que cuenta, así como con el almacenamiento interno de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD, algo que demuestra sin duda lo capaz y solvente que puede ser este teléfono en su rendimiento. La cámara de fotos es triple, y bastante digna, aunque no sobresaliente. Cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles, y viene acompañada de un sensor de 2 megapíxeles de profundidad, así como de un macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara para selfies es de 16 megapíxeles.

Oppo A95 4G | Oppo

La batería es otro de los aspectos destacados, no por su capacidad, que es ese prácticamente estándar de 5000mAh con los que cuentan la mayoría de la gama media, sino que tiene una carga rápida bastante veloz para estas gamas. Siendo esta de 33W, suficiente para cargar su batería en apenas una hora al completo. Esta versión no cuenta con 5G, pero sí con Wifi de doble banda, para redes de 2.4GHz y 5GHz, mientras que encontramos Bluetooth 5.0, conector USB tipo C y un minijack para conectar los auriculares. Uno de los aspectos más llamativos de este gama media es que cuenta con un lector de huellas integrado en la pantalla, como es habitual en las pantallas AMOLED.

No es un móvil pesado, ya que su peso es de 175 gramos, mientras que sus dimensiones son de 160,3 x 73,8 x 7,95 mm. Se ha puesto a la venta en Malasia por 230 euros al cambio, pero como decimos, es de esperar que este modelo pueda llegar en unas semanas a España, donde su predecesor es uno de los más interesantes de la gama de entrada.