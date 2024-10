El nuevo móvil barato de Google llegaría con una pantalla más grande

El Pixel 8a es actualmente uno de los móviles de gama media más atractivos del mercado. No solo por su precio ajustado, sino porque su ficha técnica es muy potente y además cuenta con muchos años de actualizaciones. Sobre esta fórmula ganadora Google está desarrollando una nueva generación, que estaría ya en un avanzado estado de desarrollo. De hecho, se están filtrando detalles con bastante frecuencia, y los últimos que hemos conocido son bastante prometedores, ya que apuntan a que este teléfono contará con un tamaño aún mayor que el actual. Esto siempre es una gran noticia, y desde luego lo será aún más si el precio del teléfono se mantiene.

Nuevos detalles sobre el Google Pixel 9a

Las informaciones que conocemos ahora vienen además de una fuente extremadamente fiable, ya que ha sido @Onleaks quien ha estado detrás de esta nueva información, que a su vez viene de una filtración de hace unas semanas donde ya detallaba aspectos importantes de este teléfono, como su precio. Y es que las dimensiones que en su día reveló sobre este teléfono, ya no son tales, sino que habrían crecido.

En su primera filtración con las dimensiones del teléfono, reveló que el Google Pixel 9a mediría 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, pero no es así, y finalmente las dimensiones facilitadas en la filtración son las de 154,7 x 73,2 x 8,9 mm. Esto quiere decir que el teléfono podría pasar de las actuales 6,1 pulgadas, a una pantalla de 6,2 o 6,3 pulgadas. Por tanto, seguirá siendo un teléfono compacto para lo que es habitual en el mercado actual, pero se agradecerá ese aumento del panel. Y es que no creemos que el aumento del tamaño no venga acompañado de una pantalla más grande, no sería lógico.

Las dimensiones de hecho son similares a las el actual Pixel 9 que cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, por lo que no es descartable ni mucho menos un tamaño como este para el nuevo teléfono de gama media de Google. La única forma de que el teléfono sea más grande sin aumentar su pantalla sería que sus bordes sean más gruesos, algo que desde luego sería decepcionante en un momento donde los grandes fabricantes buscan que los biseles de sus teléfonos sean lo más pequeño posible.

De lo que se ha conocido hasta ahora se espera que el nuevo modelo barato de Google cuente con una pantalla OLED con una tasa de refresco de 120Hz. De lo que se conoce hasta ahora, es que este teléfono llegará con el potente procesador Google Tensor G4, el mismo que llevan sus hermanos mayores. Y que se podría presentar a mediados de marzo de 2025. Y lo haría una vez con un precio bastante competitivo. Tanto es así que el precio con el que podría ponerse a la venta sería de alrededor de los 500 o 600 euros. Un móvil que tendrá en el iPhone SE 4 que se espera también para la primavera del año que viene a su gran rival.