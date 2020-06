Motorola no se detiene, cada vez son más los terminales que llegan nuevos a una gama que está en plena transformación, no solo para actualizar móviles a nuevas generaciones, sino también para ofrecernos nuevos modelos dentro de gamas cada vez más numerosas. Es el caso del nuevo móvil que acaba de presentar Motorola, después de haber anunciado otros dos el viernes pasado. Se trata del Motorola One Fusion+, un dispositivo que llega con una mezcla sorprendente, quizás de ahí su nombre, con multitud de características de lo más interesantes para el precio que tendrá.

Características del Motorola One Fusion+

El nuevo teléfono de la firma nos ofrece una serie de características muy interesantes, partiendo de un diseño todo pantalla gracias a la cámara emergente con la que cuenta, por lo que no tenemos notch o borde alguno. Esta pantalla tiene un tamaño de 6.5 pulgadas, por lo que es bastante grande, un una resolución Full HD+. La relación de aspecto es de 19.5:9 y es compatible con HDR10. Por lo tanto hablamos de una pantalla de grandes dimensiones y buena resolución. Es un móvil también potente gracias a su procesador.

Motorola One Fusion+ | Motorola

Estamos hablando de un Snapdragon 730, uno de los más potentes de la gama media, y es además uno de los primeros móviles de la marca en integrar un procesador de la serie 700. La memoria RAM con la que cuenta es de 6GB, también una gran cantidad dentro de la gama media de la marca. El almacenamiento interno es de 128GB, y ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos con la que cuenta es cuádruple, ofreciendo una configuración muy completa.

Motorola One Fusion+ | Motorola

Porque esta cuenta con cuatro sensores de 64 megapíxeles principal, un sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular, un sensor de 5 megapíxeles macro, para hacer fotos muy de cerca con todo detalle y de 2 megapíxeles con sensor de profundidad. Delante, la cámara de fotos emergente que se esconde en el cuerpo del teléfono cuando no la estamos utilizando, nos ofrece una resolución de 16 megapíxeles. La batería es otra de las características destacadas de este teléfono. Ya que cuenta con una gran capacidad de 5000mAh, tantos como las versiones Power del Moto G8. Además es compatible con la carga rápida de TurboPower.

Llega con Android 10 como sistema operativo, entendemos que con la versión One que ofrece una experiencia de uso de Android puro. Además la conectividad ofrece bluetooth 5.0, USB tipo C y no hay conectividad NFC, algo que nos extraña mucho, ya que sin ella no es posible hacer pagos en establecimientos con el teléfono. Las dimensiones son de 162.9x76.4x9.6mm, por lo que es bastante grueso, y un tanto pesado, con 210 gramos de peso. De momento se ha anunciado que este teléfono estará disponible en Europa, a un precio de 299 euros, lo que está bastante bien para todo lo que nos ofrece. Quizás sea un poco decepcionante su gran grosor y peso, pero se compensa con unos bonitos colores disponibles, sobre todo el blanco.