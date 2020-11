Nuevo Motorola Moto E7, un móvil económico con cámara de 48 megapíxeles

Motorola se ha consolidado en los últimos años como una marca que se mueve como pez en el agua en las gamas de teléfonos más asequibles. Siendo una de las pioneras de la telefonía móvil, ahora es sinónimo de teléfonos accesibles de mucha calidad. Aunque también cuenta con espectaculares móviles topes de gama como los [[LINK:INTERNO|||News|||5ed8f7647ed1a829e2056717|||Motorola Edge y Edge+]]. Hoy precisamente nos fijamos en la parte más accesible de su gama, como es la de los móviles de gama de entrada. Porque se ha presentado el Moto E7, la versión estándar del modelo Plus que ya se vende en nuestro país, aunque de momento no está segura la llegada de este nuevo modelo a España.

Características del Motorola Moto E7

Estamos ante un teléfono que evidentemente ofrece unas características humildes para tener este precio tan ajustado. Pero no por ello no es un buen teléfono, todo lo contrario, es suficiente para la mayoría de usuarios que quieran un teléfono móvil solvente para el día a día. Un terminal que cuenta con el mismo diseño del Moto E7 Plus, que ya era bastante atractivo. Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución HD+ y un notch en forma de gota de agua. Por tanto es una pantalla de grandes dimensiones, pero con una resolución más limitada y habitual de esta gama.

Motorola Moto E7 | Motorola

Llega con un procesador de MediaTek, el Helio G25, un buen procesador para la gama de entrada que encontramos también en teléfonos rivales muy populares como el Redmi 9A. Viene con 2GB de memoria RAM, así como 32GB de almacenamiento interno, que es ampliable mediante tarjetas microSD hasta los 512GB. La cámara de fotos con la que cuenta también es dual, como la de su compañero de gama. En este caso cuenta con dos sensores, uno principal de 48 megapíxeles, lo que es mucho para esta gama, acompañado de un segundo sensor de 2 megapíxeles macro. Delante, en la gota de agua de su notch, tenemos una cámara selfie de 5 megapíxeles.

La batería de este teléfono a pesar de que está pensado para la gama de entrada también ofrece mucha capacidad. En este caso de 4000mAh, siendo además compatible con carga rápida de 10W. Una carga que aporta hasta 36 horas de uso del teléfono de forma ininterrumpida. Viene con Bluetooth 5.0, GPS y todo lo que podemos esperar de un móvil hoy en día en términos de conectividad, como un conector minijack de 3.5mm para los auriculares y un conector USB tipo C para la carga. Llega en diferentes colores, como azul, gris, o coral. De momento este teléfono se pondrá a la venta en América Latina, Oriente Medio y Asia. No se sabe nada sobre un posible lanzamiento en Europa, aunque no sería de extrañar en unas semanas. Sobre el precio no se ha desvelado nada, pero teniendo en cuenta el precio de su modelo Plus y el de sus predecesores, no debería exceder demasiado los 100 euros, por lo que de ser así se convertiría en uno de los móviles más interesantes de la gama de entrada.