Nuevo HUAWEI Enjoy 70s: un móvil asequible con batería enorme y diseño premium

Hace unas semanas Huawei regresaba al segmento de smartphone premium con su nueva gama Pura 70, la heredera de los modelos P de alta gama con tantos años en el mercado. El nuevo teléfono ha llamado la atención entre otras cosas por su diseño, ya que una vez más Huawei ha vuelto a crear un módulo de cámara verdaderamente original, con un aspecto triangular. Ahora hemos conocido al nuevo Huawei Enjoy 70s, un móvil de gama media que parece inspirarse en el diseño premium de su hermano mayor.

Ficha técnica del Huawei Enjoy 70s

Este nuevo teléfono de los chinos llega con ese diseño que podemos describir como premium desde el momento en el que le identificamos con los nuevos Pura 70. Esto se traduce en un módulo de cámara con un gran sensor principal, al que le acompaña uno más pequeño y el flash LED, y todo ello formando un triángulo que es lo que nos recuerda al teléfono de alta gama de la marca. Pero el resto del terminal es mucho más básico, para dar como resultado un teléfono muy asequible.

Huawei Enjoy 70s | Huawei

Y es que el nuevo Huawei Enjoy 70s llega con una pantalla grande, de 6.75 pulgadas, que cuenta con resolución HD+, así como una tasa de refresco de 90Hz, para mostrar los gráficos más fluidos en pantalla, con transiciones limpias. Un terminal que cuenta con un procesador desarrollado por la propia Huawei, como es el Kirin 710A, al que le acompañan 8GB de memoria RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento interno. Un detalle extraño en estas gamas asequibles es que no cuenta con ranura para tarjetas microSD.

En ese módulo de aspecto triangular nos encontramos con una cámara de dos sensores. El principal tiene 50 megapíxeles, mientras que el secundario es un macro de 2 megapíxeles. Delante, a la hora de hacer selfies o videollamadas podemos contar con un sensor de 8 megapíxeles. El nuevo teléfono destaca entre otras cosas por una batería muy grande, de 6000mAh, que precisamente es la misma capacidad con la que cuenta el Samsung Galaxy M35 presentado ayer. Pero a pesar de ello es una capacidad poco común en este tipo de móviles de gama media asequibles.

Esta batería llega con una carga rápida de 22.5W, poco más de lo que habitualmente encontramos en este tipo de móviles. El sistema operativo con el que cuenta es HarmonyOS 4, por lo que como ya sabéis no cuenta con las apps o servicios de Google. Otras características son un lector de huellas lateral, una conectividad Wifi de doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, y un puerto USB tipo C. En este caso no hay 5G, sino 4G VoLTE.

Precio del Huawei Enjoy 70s

Y como suele ser habitual en este tipo de móviles de la gama Enjoy, el precio es uno de sus grandes aliados. Ya que en este caso hablamos de un coste bastante accesible. Como es de unos 155 euros al cambio para la versión de 128GB, mientras que la que cuenta con un almacenamiento de 256GB tiene un precio de unos 180 euros al cambio, precios que desde luego son bastante asequibles. Llega en varios colores, como son el oro Gold Black, blanco Snow White, y el azul Ice Blue. No sería de extrañar que llegara a España bajo otra denominación, quizás Nova.