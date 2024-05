Huawei lanzará unas gafas de sol inteligentes la próxima semana

El fabricante chino cuenta ya con bastante experiencia en el campo de las gafas inteligentes, habiendo lanzado varios modelos en los últimos años. De hecho, este nuevo dispositivo llega a la gama de la marca para complementar a un modelo existente. Concretamente será la versión de gafas de sol de sus Huawei Eyewear 2. Y es que la marca china va a celebrar la semana que viene su propio evento donde presentará multitud de nuevos dispositivos, como los que hemos conocido esta semana en España, y en este caso, la nueva versión de las gafas.

Así serán las nuevas gafas de Huawei

Lo bueno es que, salvo sorpresa, ya conocemos todas las características de estas gafas. Ya que la única diferencia la encontraremos en las lentes, que serán de gafas de sol, y no de gafas transparentes como la habíamos conocido hasta ahora. Esto no descarta por completo alguna novedad, pero no es de esperar desde luego. Será el próximo miércoles 15 de mayo cuando se presenten estas nuevas gafas de sol inteligentes.

Así que no hay más que refrescar las características de las actuales gafas para conocer todo lo que nos ofrecerá este nuevo modelo. Empezando lógicamente por unas nuevas lentes tintadas para neutralizar los rayos ultravioletas y reducir la luz que llega a nuestros ojos. Su diseño ha sido creado para albergar en las patillas todos los elementos inteligentes.

Como unos controles táctiles, que nos permiten controlar la reproducción de la música, o las llamadas, colgando si es necesario o subiendo el volumen. Y es que estas gafas cuentan con sus propios altavoces integrados en las patillas, lo que garantiza un sonido de calidad mientras las vestimos. Porque al contar con conectividad Bluetooth podemos reproducir en ellas nuestra música favorita, o también enviar y recibir llamadas. Un aspecto interesante es que cuenta con Bluetooth dual, lo que permite mantenerlas emparejadas con dos dispositivos simultáneamente.

Un aspecto importante es que su reducido peso ayuda a vestirlas sin pensar que cuentan con toda esa tecnología integrada. Y en definitiva, son un complemento más a muestra vestimenta que nos permite escuchar nuestra música favorita o hablar con nuestros contactos de forma cómoda.

La autonomía de la batería es bastante elevada, siendo más que suficiente para todo un día de uso. Ya que estas gafas una vez cargadas pueden desarrollar estas funciones inteligentes a lo largo de 11 horas de manera ininterrumpida. Un formato muy diferente al de la realidad virtual, las Vision Pro de Apple o las Quest de Meta, que tiene mucho más mercado en la actualidad, y que sin duda ha recibido con muchas más ganas de los amantes de la tecnología.