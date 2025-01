Nuevo HMD Key: todo un smartphone por apenas 70 euros

Como ya os hemos contado algunas veces, HMD es la marca detrás de los móviles Nokia en los últimos años, y ahora se ha convertido en la cabeza visible de esta asociación. Lanzando no solo móviles clásicos o tontos, como los queramos llamar, bajo su enseña, sino también nuevos smartphones, que están sustituyendo poco a poco a la marca Nokia de móviles Android. Ahora han lanzado un nuevo modelo, el HMD Key, que se coloca sin duda alguna como el modelo más asequible de toda la gama, un terminal que tiene precisamente en el precio a su principal atractivo, como vamos a poder comprobar.

Ficha técnica del HMD Key

Como se puede ver en las imágenes, es un smartphone de aspecto desenfadado, que cuenta con un módulo de cámara rectangular en la parte trasera, y que llega en diferentes acabados. Delante, su pantalla tiene un notch en forma de gota donde se aloja su cámara frontal. La pantalla tiene un tamaño de 6,52 pulgadas, y cuenta con una resolución de 1280x576 píxeles, con una tasa de refresco típica de 60 Hz, mientras que el brillo máximo que ofrece es de 460 nits.

El nuevo HMD Key | HMD

Es un móvil humilde en cuanto a prestaciones, aunque puede con todo lo que podemos esperar de un smartphone en el día a día. Con un procesador Unisoc 9832E, que viene acompañado de 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Como veis, la RAM es muy baja, pero no tiene problemas con ella, ya que para poder lidiar con todo llega con Android 14 Go como sistema operativo, un software especialmente diseñado para este tipo de móviles con menos recursos.

Las cámaras también son muy básicas, con un solo sensor trasero de 8 megapíxeles, y uno delantero de 5 megapíxeles, por lo que podemos esperar las prestaciones mínimas dentro de un smartphone. La batería de este teléfono es más que suficiente, ya que demanda poca energía, y a pesar de ello tiene una batería de 4000 mAh, que se puede cargar con una potencia de 10 W, que no se puede considerar técnicamente como una carga rápida.

Es un móvil que llega con Bluetooth 4.2, así como conector USB tipo C, resistencia al agua y al polvo IP52, así como una toma de auriculares minijack de 3.5 mm. Sus dimensiones son de 166,4 x 76,9 x 8,95 mm y su peso es de unos 185 gramos.

Precio de derribo

Este nuevo teléfono de HMD se ha lanzado de momento en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, con un precio muy ajustado de 59 libras, lo que en euros supone unos 70. Desde luego no se puede pedir más por un móvil que tiene un precio prácticamente equiparable al de los móviles básicos, pero se trata de todo un dispositivo inteligente con las principales apps de Google integradas. No se puede pedir más por menos desde luego. No sabemos si llegará a España, de momento no hay rastro en la tienda del fabricante en nuestro país.