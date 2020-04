Nos es la primera vez que ocurre algo similar con iOS y ciertos iPhone. Hace ya unos años vimos como un determinado mensaje de texto era capaz de bloquear por completo un iPhone. Por alguna razón, son textos que en segundo plano son capaces de hacer colapsar por completo el sistema operativo hasta el punto de no poder hacer nada con él hasta que simplemente se apaga. Algo similar ha ocurrido ahora, con un nuevo mensaje de texto que se está reproduciendo por la red y que es capaz de bloquear los iPhone que cuentan con una versión concreta de iOS.

Algún gracioso ha vuelto a diseñar un mensaje fatal

En esta ocasión son muchos los usuarios que se han quejado en las redes de que un mensaje que han recibido a través de diferentes apps es capaz de bloquear por completo el iPhone. Un mensaje que según los afectados cuenta con el emoji de la bandera italiana y caracteres en el idioma sindhi. Cuando este texto se cuela en una notificación, como lo haría cualquier otro mensaje que recibamos en esta aplicación, el iPhone se bloquea por completo. Tanto es así que un youtuber nos ha mostrado en un vídeo el momento en el que su iPhone se ha bloqueado. Lo cierto es que las consecuencias del mensaje nos van a obligar a quedarnos sin teléfono durante un buen rato, incluso horas, si todavía nos queda bastante batería en el terminal.

Como puede verse en el vídeo que ha compartido en un tuit, aunque la pantalla del iPhone si responde, no se puede salir de la pantalla al no poder mover la barra de navegación. Y tampoco se puede apagar el teléfono al no funcionar la pulsación del botón físico de apagado. Por tanto hasta que no se acabe la batería, que como decimos puede ser durante bastante tiempo, no vamos a poder hacer mucho con el teléfono. También algunos usuarios se han dado cuenta que lo mismo puede ocurrir con el mismo mensaje, pero con un emoji de virus en lugar de la bandera italiana. Como decíamos, esto no es nuevo en los iPhone, y aunque a primera vista son mensajes que parecen inofensivos, su mezcla puede ser demoledora para el código de iOS, que colapsa al intentar procesar un texto que es infinitamente más largo en un segundo plano.

Parece ser que el origen de este mensaje pudo estar en una conversación de Telegram, de donde saltó poco a poco a más iPhone. Todo apunta a que este error se ha resuelto en la beta de iOS 13.4.5, así que habrá que esperar a que esta actualización llegue de manera estable para que no exista posibilidad de bloqueo de nuestro iPhone. Mientras eso no ocurra, lógicamente hay que extremar la precaución, y evitar meternos en chats y sitios web de dudosa reputación, porque incluso si este texto aparece en los comentarios de un tuit, puede bloquear por completo el iPhone. Así que hay que ser muy prudentes de por dónde nos movemos.