Nothing trabaja en un nuevo móvil barato, ¿rival del Pixel 7a?

La firma china Nothing se ha ganado en poco tiempo un cierto prestigio en el mercado, ya que se ha sabido diferenciar bien de la competencia, con un diseño único, y además recurriendo al legado de OnePlus, ya que esta marca fue fundada por el propio Carl Pei, fundador de Nothing. Ahora hemos conocido que la marca podría aumentar su gama en los próximos meses, si atendemos a las filtraciones que estamos conociendo ahora. Y es que, a su escueta gama, que ahora mismo cuenta con dos modelos, podría unirse un modelo más asequible.

Así sería el Nothing 2a

Concretamente estaríamos hablando de un Nothing Phone 2a, así es al menos como se le ha dado a conocer en la filtración que hemos conocido ahora. Este ha sido visto como el modelo AUN142, y ahora sabemos al menos una característica importante. Y es que su pantalla tendrá un tamaño de 6.7 pulgadas y tecnología AMOLED. Por tanto, son las primeras pistas de que este teléfono estaría en los planes de la marca de cara a una futura expansión de la gama. Y desde luego el nombre elegido para filtrarlo no es casualidad.

El Nothing Phone 1 | Nothing

Y es que el Pixel 7a, sus predecesores, y sucesores, son móviles de precio más asequible, y que son algo así como los hermanos pequeños de los móviles de alta gama de la marca. En este caso estamos hablando de un terminal que debería ser algo menos potente que el Nothing Phone, y que por tanto sería más barato, ubicándose en una gama media pura, y no en una gama media premium o alta sin más del actual Nothing Phone 2.

Si tenemos en cuenta que este teléfono actualmente se vende por 699 euros en España, no sería extraño pensar que el modelo más asequible pudiera posicionarse entre los 350 y 400 euros, un precio en el que se han movido habitualmente muchos móviles Lite durante los últimos años. Que cuente con una pantalla AMOLED y un tamaño tan grande sin duda es algo bastante interesante.

¿Qué podríamos esperar de él?

Pues puestos a imaginar, y partiendo de que parece que este Nothing Phone 2a será un móvil muy similar a su compañero de alta gama en tamaño y apariencia, se puede esperar un cierto recorte de especificaciones. Como por ejemplo un procesador más asequible, quizás un Snapdragon 7 Gen 1. La cámara también es normal que reciba sensores menos capaces. Podría conservar el principal de 50 megapíxeles, pero el ultra gran angular probablemente reduzca su resolución a unos 8 o 13 megapíxeles.

Delante no sería raro pasar a un sensor más modesto, con 8 o 16 megapíxeles. Pasaría a contar con Wifi 5, así como con una batería que quizás conserve la capacidad, pero no la potencia de carga. Esta podría situarse entre los 18W y 25W, además de perder la carga inalámbrica. Y volviendo a la pantalla, aunque sea AMOLED, probablemente pierda la tecnología LPTO. Eso sí, no debería faltar el santo y seña de esta marca, los LED programables en su parte trasera.