Nothing Phone: desvelado oficialmente su aspecto real y transparente

Ya os hemos contado algunas veces la historia detrás de Nothing, una empresa que nació de la escisión de OnePlus de su cofundador, Carl Pei, por eso nos hemos referido a ella como ex de la empresa china. Pues bien, aunque habían lanzado ya su primer producto, unos auriculares de diseño llamativo y transparente, el verdadero interés de los seguidores de Pei es conocer cómo será su primer móvil, que muchos esperan reviva lo mejor de la OnePlus original. Y la espera ha terminado, al menos en el aspecto que tiene que ver con su diseño, que ahora sí, se ha desvelado y de forma oficial.

Un móvil… transparente

Como era de esperar, el aspecto distintivo de los dispositivos de Nothing va a ser el diseño, que como no podía ser de otra manera será transparente. Así es como lo ha mostrado oficialmente la marca, que ha compartido una imagen donde se puede ver lo más importante de este teléfono a nivel de diseño, la parte trasera. Ha sido en un tuit en su cuenta oficial donde han mostrado el diseño del terminal, de color blanco, y desde luego será diferente de lo que hemos conocido hasta ahora.

Y es que, aunque no es totalmente transparente, por lo menos desde el punto de vista de que se vean todos sus componentes, sí que podemos ver una especie de carcasa que los cubre a todos, y lo que parece un sistema de carga magnética al estilo de Magsafe, aunque puede parecerlo y no serlo, porque no hay información alguna acerca de este aspecto. También podemos ver la cámara de fotos dual en la parte superior izquierda, y todo ello con un recubrimiento que no sabemos si es de cristal o plástico transparente para dar esa sensación de profundidad.

La realidad es que el teléfono nos recuerda por detrás a un iPhone X con este aspecto transparente. Además, junto a esta revelación, uno de los filtradores más activos, Ben Geskin, ha desvelado que el teléfono brillará en la oscuridad mostrando el logotipo de la marca. No sabemos si se mostrará este aspecto con un material reflectante, o si se tratará de unos LED para iluminar el teléfono por detrás, lo que sería realmente novedoso e interesante, al menos de la manera que lo plantea Nothing.

El lanzamiento del teléfono se espera para el próximo 12 de julio, y lejos de ser un móvil que se mueva entre los topes de gama, parece que será más bien un gama media premium, con una ficha técnica que repasamos el otro día, y que desde luego no era la de un teléfono sorprendente en este aspecto. De todas maneras, parece que Nothing va a ser una empresa que se centre en dos aspectos esenciales, el diseño y en la experiencia de uso. Porque es de esperar que este nuevo teléfono cuente con una capa de software agradable de usar, como lo ha sido OxygenOS en los OnePlus. Este ha sido uno de los secretos del éxito de los primeros OnePlus, y estamos seguros que Carl Pei va a orientar por ahí la personalidad de su primer teléfono.