El Nothing Phone 2 será más grande que su predecesor

Ya sabemos varios aspectos clave del nuevo dispositivo de la firma de Carl Pei, ex de OnePlus, como que será un dispositivo orientado a la gama alta, con unas características de móvil potente, con un procesador muy solvente, y con nuevos detalles que ahora conocemos también. Lo mejor es que no se trata de rumores, sino que la empresa está desvelando con cuenta gotas algunas de sus nuevas características, que serán oficiales en apenas unos meses. Vamos a conocer estos nuevos detalles que sin duda a muchos seguidores de la marca les van a gustar.

Llegará con una pantalla más grande

Seguramente es la característica que más va a interesar a los potenciales consumidores que se puedan hacer con él en el futuro, o que decidan al menos contemplarlo. Y es que tal y como ha desvelado ahora la marca en sus redes sociales, este nuevo teléfono no solo será más potente, sino también más grande. Esta será de 6,7 pulgadas, lo que será sin duda una gran noticia, ya que aumentará significativamente el tamaño de la pantalla, que actualmente es de 6.55 pulgadas. Así que este será el principal cambio respecto de la primera generación y por supuesto junto a la adopción de un procesador más potente.

Eso sí, no se espera que cuente con más resolución, conservando el Full HD+ que tiene actualmente. Aunque sí es de esperar que cuente con tecnología OLED, como la de su predecesor, que ofrece sin duda una excelente calidad de visualización con negros puros.

Más actualizaciones

Nothing ha anunciado también otros aspectos interesantes, como por ejemplo hasta 3 años de actualizaciones Android, de sistema operativo, lo que sin duda sería un gran incentivo para muchos usuarios a la hora de decidirse por uno u otro dispositivo. Además, a estas acompañarán hasta 4 años de actualizaciones de seguridad, por lo que estamos hablando ya de un soporte similar, o cercano, al que nos ofrecen los topes de gama de Apple o Samsung, algo que sin duda puede suponer un golpe efecto por parte de la firma china.

Lo sostenible cada vez tiene más peso a la hora de decidirse por un nuevo dispositivo, y en este caso el Nothing nos va a ofrecer una huella de carbono menor. En este cao de solo 53,45 kg, lo que supondrá hasta 5 kilos menos que su predecesor, y además utilizará hasta tres veces más de piezas ecológicas o recicladas que el primer modelo de la marca. Sea como fuere, lo más importante es que todas estas características son oficiales, y que no habrá que esperar a rumores para conocerlas.

Recordemos que la presentación del Nothing Phone 2 está relativamente cerca. Tanto es así que será el próximo mes de julio, vamos, el mes que viene, cuando el nuevo teléfono de la marca nos sorprenda con un dispositivo que no sabemos si denominar como la nueva generación del Nothing Phone 1, o un nuevo miembro de su gama, ya que será muy diferente, con características mucho más avanzadas.