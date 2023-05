Carl Pei desvela cuándo se lanzará el Nothing Phone 2

Hace unos días os contábamos algunas de las primeras características que se habían filtrado del Nothing Phone 2, que será la nueva generación del primer móvil de la marca y que supondrá un importante salto cualitativo en todos los sentidos. Y como es cada vez más habitual no sol precisamente las filtraciones las que nos dan más información, sino que es el propio CEO de la empresa, el ex de OnePlus, Carl Pei, el que nos da información oficial. Y en esta ocasión ha ocurrido lo mismo, la desvelar la fecha aproximada en la que se presentará esta nueva generación del Nothing Phone.

¿Cuándo se presentará?

Pues bien, Pei ha desvelado una fecha que, si bien no es exacta, cierra bastante la ventana en la que este teléfono sería una realidad. Y es que ha afirmado que el nuevo teléfono se presentará el próximo mes de julio, algo que no nos debería extrañar, ya que el pasado año se presentó también ese mismo mes, concretamente el día 16. Por lo que probablemente será en una fecha similar cuando se ponga de largo el nuevo terminal.

Más revelaciones

Aunque no es lo único que ha confirmado Carl Pei sobre este nuevo terminal. Concretamente ha desvelado la batería con la que contará este teléfono, que será de 4700mAh, 200mAh más que el modelo de primera generación, lo que unido al procesador con el que contará, que también se ha confirmado, el Snapdragon 8+ Gen 1, podría contar con una autonomía mucho mayor, ya que no solo la batería crece, sino que el procesador es mucho más eficiente a la hora de consumir energía.

Y aunque no se ha confirmado nada, no sería de extrañar que la carga rápida de este nuevo modelo fuera más potente, quizás de 67W, ya que este procesador está preparado para estas altas potencias de carga. Por tanto, lo que ya sabemos es que este teléfono llegará en julio y que lo hará con una ficha técnica mucho mejor preparada que la de sus predecesores. Y es que con este nuevo procesador podríamos esperar también interesantes mejoras en otros aspectos, como por ejemplo la cámara de fotos, que podría ser mucho más potente que la actual.

Así no sería de extrañar un sensor principal que superara los 100 megapíxeles, o en el caso de no hacerlo, podría aumentar el tamaño del sensor, más cercano a una pulgada, aunque sin llegar a este nivel. Tampoco hay que descartar otras mejoras, como en la pantalla, donde quizás podamos contar con una tasa de refresco variable, en lugar de estar limitara solo a los 120Hz. Sea como fuere el principal atractivo de este teléfono lo tendremos una vez más en su parte externa, que se ha convertido en una característica más.

El diseño único de este teléfono es sin duda gran parte de su atractivo, con unos LEDs en la parte posterior que podemos controlar cómodamente desde los ajustes, algo que sin duda no deja a nadie indiferente. Veremos qué nos encontramos en el mes de julio con este teléfono, pero seguro que es una vez más sorprendente.