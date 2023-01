El Nothing Phone 2 ya está en camino, y sería un móvil más ambicioso

En 2022 asistimos a la llegada al mercado de uno de los móviles más esperados de los últimos años. Hablamos del Nothing Phone, el primer terminal nacido de la empresa creada por Carl Pei, el cofundador de OnePlus, que así buscaba mostrar al mundo su particular visión de los smartphones, con un aspecto diferente y una clara orientación hacia un público diferente, que buscara dispositivos con personalidad propia. Y es que eso es lo que sobre todo ha ofrecido la primera generación. Ahora sabemos que habrá una segunda, pero que el enfoque podría ser diferente, y apuntar mucho más alto que en esta primera generación.

Se confirma su segunda generación

Ha sido el propio Carl Pei el que ha anunciado que este año veremos una segunda generación de este teléfono, y que a diferencia de su predecesor, se pondrá a la venta también en Estados Unidos, un mercado que según su fundador, pasará a ser prioritario para la empresa. Ahora bien, ha apuntado no solo a la llegada de un nuevo móvil de la marca, sino también a que este será más premium, por lo que deberíamos esperar un teléfono más y mejor preparado que el conocido durante 2022. Y es algo que tiene bastante sentido si nos fijamos en la ficha técnica del Nothing Phone (1).

Este cuenta con un procesador Snapdragon 778G+, que, si bien es un chip potente, no deja de ser de la gama media. Por esta razón podemos esperar que haya una clara mejora en este aspecto respecto de la segunda generación. No obstante Carl Pei ha aclarado que su primer teléfono era también un buque insignia, aunque solo se refiriera a la propia gama de Nothing, compuesta por este mismo teléfono. Según sus palabras, está asombrado con la evolución de lso procesadores en los últimos años. Esto nos podría dar una pista de por dónde va a ir este nuevo modelo de la marca.

Y es que podríamos estar hablando de que contaría con un nuevo procesador premium, pero no todo el Snapdragon 8 Gen 2, que ahora montan todos los móviles topes de gama Android, sino que podría quedarse perfectamente en un Snapdragon 8 Gen 1 o 8+ Gen 1, lo que le convertiría en uno de esos móviles gama media premium, que creemos es la posición a la que Pei quiere llevar a esta nueva generación de sus teléfonos. También habrá otros aspectos mejorables, como por ejemplo la cámara, que aunque cuenta con un sensor ultra gran angular de gran resolución, con 50 megapíxeles, podría añadir otro sensor, quizás uno de profundidad.

También otros aspectos a mejorar podrían ser la potencia de carga de la batería, actualmente en 33W, y que debería ser mínimo de 65W para adaptarse a los deseos de Pei. O incluso una pantalla con una resolución más alta, como 2K. De esta manera sí que podríamos estar hablando de un teléfono de alta gama, pero con un precio más asequible quizás moviéndose alrededor de los 600 euros, lejos de los precios que hemos visto en otros topes de gama.