El Nothing Phone 2 anticipa su diseño, y nos resulta muy familiar

Ya sabemos oficialmente desde hace meses que el nuevo teléfono de la empresa de Carl Pei va a presentarse el próximo mes de julio. Y también hemos conocido algunos aspectos esenciales, que por ejemplo tienen que ver con la orientación que la firma quiere darle a este teléfono. Ahora no solo sabemos todos esos detalles, sino que además es el momento de conocer cuál será su diseño definitivo, ya que se ha filtrado al completo.

Nothing seguirá siendo fiel a su identidad

Parece que Nothing quiere que se conozca todo sobre su nuevo teléfono, o al menos no está poniendo mucho empeño en que los detalles se conozcan antes de que se lance. Al menos es lo que podemos entender con la última filtración que hemos conocido, y que además viene de uno de los filtradores con mejor reputación del mercado. Por tanto, podemos prácticamente dar por hecho que el diseño que han filtrado ahora es el mismo que tendrá el nuevo teléfono cuando se lance. Y la verdad es que el resultado es algo decepcionante.

Y es que, salvo algunos detalles, el diseño de este nuevo modelo es prácticamente idéntico al de su predecesor, el primer Nothing Phone. Ambos cuentan con una cámara de fotos dual, dispuesta de manera vertical, así como la característica iluminación LED, que es extremadamente parecida entre un modelo y otro. Solo parece que Nothing ha decidido romper su continuidad, pero básicamente sigue el mismo esquema y patrón que en el caso del modelo anterior. También hay algún cambio en el flash LED, que tiene un diseño diferente, pero vamos, nada que nos sorprenda.

El problema de todo esto es que Apple se puede permitir no cambiar el diseño de sus teléfonos en varios años, ya que hay otros aspectos que los hacen únicos. Entendemos que desde Nothing se quiera imprimir una personalidad a sus teléfonos, que sean reconocibles, y para eso deben prácticamente mantener el mismo aspecto una generación tras otra. Lo malo en este caso es que no se trata de teléfonos tan especiales, y sus características no dejan de ser las mismas que podemos encontrar en otros terminales del mercado.

¿Qué esperamos de él?

Pues bien, vamos a tener un teléfono con una gran potencia, gracias al procesador Snapdragon 8+ Gen 1. Su pantalla tendrá un buen tamaño, de 6,7 pulgadas, y con resolución Full HD+. Esta presumirá de tecnología OLED, por lo que en este aspecto tenemos sobre todo un panel más grande que el del modelo original. La cámara de fotos de momento no se sabe si contará con mejores sensores, de momento esperamos que repita los dos de 50 megapíxeles, además del sensor principal, hay un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

También se espera una batería de 4700mAh, algo más grande, pero poco, y la misma carga rápida de 33W. Un teléfono que contará con un marco de aluminio, así como con tres actualizaciones de Android y hasta 4 de seguridad. Como os decíamos, el teléfono se presentará el próximo mes de julio.